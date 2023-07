Jogadoras cobram Fifa por prêmio na Copa: 'Um quarto do dinheiro dos homens'

Mesmo com a Copa do Mundo feminina deste ano sendo a maior da história, as diferenças com o futebol masculino permanecem. Em vídeo publicado nas redes sociais da Associação de Jogadores da Austrália, as jogadoras da seleção do país valorizam as conquistas dos últimos anos, para que a modalidade melhore, mas também questionam a Fifa por pagar apenas um quarto da premiação dada ao futebol masculino para as seleções femininas no Mundial.

Para a Copa do Mundo deste ano, as jogadoras da Austrália terão o mesmo pagamento que a Confederação Australiana de Futebol deu para a seleção masculina na Copa do Mundo de 2022. Apesar de comemorar este feito, no vídeo publicado na segunda-feira, as atletas não escondem a frustração pela entidade máxima do futebol no planeta ainda ter essa diferença entre homens e mulheres.

"A negociação nos permitiu garantir que agora tivéssemos as mesmas condições da seleção australiana masculina, com uma exceção: a Fifa ainda oferece às mulheres um quarto do prêmio em dinheiro que os homens pela mesma conquista", comentou Tameka Yallop, meia da seleção que estará na Copa do Mundo.

De acordo com o canal Sky Sports, a Fifa vai pagar cerca de R$ 529 milhões em premiação para as seleções participantes do Mundial deste ano. Já na última edição da Copa do Mundo masculina, vencida pela Argentina, foi distribuído entre todos os participantes cerca de R$ 1,8 bilhão.

Para efeito de comparação, a seleção que se sagrar campeã da Copa do Mundo feminina, neste ano, vai embolsar US$ 15,7 milhões, cerca de R$ 75,3 milhões. O valor é praticamente um terço do que a Fifa concedeu à Argentina, campeã mundial na Copa masculina, no Catar, no fim de 2022: US$ 42 milhões (cerca de R$ 201 milhões, pelo câmbio atual).

Jogando em casa na Copa do Mundo, a Austrália segue em reta final de preparação para o Mundial. Na última semana, em amistoso contra a França em Melbourne, a seleção teve o maior público da história do país em um jogo de futebol feminino na história, com mais de 50.600 pessoas no estádio. "As Matildas", como é conhecida a seleção feminina australiana, enfrentam a Irlanda na partida de estreia do Mundial na próxima quinta-feira (20), às 7h pelo horário de Brasília.