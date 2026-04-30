Jogador perde gol mais incrível do ano em partida válida pela Copa Sul-Americana

Um lance improvável chamou atenção na rodada da Copa Sul-Americana e rapidamente viralizou nas redes sociais. Durante o confronto entre Deportivo Riestra e Montevideo City Torque, o zagueiro Kevin Silva protagonizou uma jogada que, provavelmente, enquadra-se como o gol mais perdido do ano.

A própria conta oficial da competição continental no Brasil entrou na brincadeira e compartilhou o vídeo do lance com tom bem-humorado: "Marque aquele amigo que também perderia esse gol inacreditável!".

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A jogada aconteceu em um cenário praticamente perfeito para o defensor estufar as redes. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva dentro da área e sobrou limpa, já na pequena área, embaixo das traves, sem goleiro e qualquer marcação direta.

Mesmo com o gol escancarado à sua frente, Kevin Silva pegou de canela e acabou mandando a bola por cima do gol, desperdiçando uma oportunidade rara.

O lance não ficou apenas na curiosidade. A falha acabou pesando no desfecho da partida. O time argentino aproveitou melhor as chances e venceu por 2 a 1, conquistando um resultado importante na competição continental.

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Para o Montevideo City Torque, o tropeço impediu uma possível consolidação na tabela do Grupo F. Já o Deportivo Riestra ganhou fôlego na disputa e deixou a chave ainda mais equilibrada.

O resultado também interfere no cenário de outros clubes envolvidos no grupo, incluindo o Grêmio, que segue na briga por classificação e enfrenta o time argentino na próxima rodada, que acontece terça-feira, dia 5 de maio.