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TRAGÉDIA

Jogador espanhol morre após choque com goleiro na 2ª divisão da Espanha

Lance que culminou na morte do jogador ocorreu no sétimo minuto dos acréscimos da partida, que terminou empatada por 2 a 2

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Jogador espanhol morre após choque com goleiro na 2ª divisão da Espanha
Autor Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morreu nesta terça-feira - Foto: Reprodução

Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morreu nesta terça-feira, 3, aos 30 anos, após sofrer um choque com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, em partida da segunda divisão espanhola. A morte foi confirmado pelo clube das Ilhas Canárias - comunidade autônoma da Espanha localizada em território africano -, em nota que destaca o quão "devastados pela dor" e "sem conseguir acreditar nisso" estão os funcionários e jogadores.

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"Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que possa amenizar este sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado de sua família desolada, de seus entes queridos e de toda a torcida do Tenerife, que hoje chora diante deste desfecho cruel. A família de Jesús de Miguel agradece por todas as manifestações de apoio recebidas e pede, de coração, o máximo respeito à sua privacidade neste momento terrível", diz o texto.

O lance que culminou na morte do jogador ocorreu no sétimo minuto dos acréscimos da partida, que terminou empatada por 2 a 2, na segunda-feira, 2. Jesús Miguel recebeu um lançamento, em contra-ataque, no meio de campo. Ele dominaria a bola sozinho, com o caminho livre, mas o goleiro Owono se desesperou, correu até o meio de campo e pulou para dividir a bola, momento em que acertou o peito do adversário com o joelho, um golpe muito forte.

O atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas recuperou os sinais vitais após receber manobras de recuperação cardiopulmonar, portanto foi retirado com vida do gramado do estádio Heliodoro Rodríguez López, em Santa Cruz de Tenerife. Internado na UTI do Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, teve piora neurológica e morreu às 8 horas desta terça, pelo horário local.

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Natural de Madrid, Jesús Miguel iniciou a carreira no time B do Leganés e passou por times da segunda e terceira divisões da Espanha. Vestiu as camisas de Lugo Fuenlabrada, Internacional Madrid, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas, Castellón e, por fim, Tenerife.

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