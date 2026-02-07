Jogador do Sampaio Corrêa convulsiona em campo durante duelo com o Flamengo no Carioca

A partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, foi paralisada nos primeiros minutos de jogo após o volante Alexandre Souza, do time de Saquarema, sofrer uma convulsão. Ele foi socorrido em campo e saiu do Maracanã consciente para ser encaminhado ao hospital Quinta Dor, na Zona Norte fluminense.

O cronômetro marcava oito minutos de bola rolando quando o jogador de 24 anos desabou no meio de campo, situação que gerou apreensão nos atletas de ambos os times. Foi possível observar muitos jogadores orando. Apesar da tensão, a partida foi retomada após o volante deixar o campo.

Alexandre voltou a jogar uma partida profissional de futebol no início deste ano, após sofrer um acidente de moto em janeiro de 2024. Sua volta ao gramado foi no dia 15 de janeiro, em partida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

No acidente sofrido no ano passado, o volante foi atingido por um carro e correu o risco de ficar tetraplégico. Teve, inclusive que usar colar cervical durante o processo de recuperação. Foi necessária uma espera de um ano para que ele pudesse voltar a jogar.