O jogo entre Porto e USC Paredes desta sexta-feira, 20, pela quarta eliminatória da Taça de Portugal, teve como ponto baixo um dos gols contras mais estranhos da história do futebol. Aos 11 minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Francisco Moura pegou rebote de defesa de seu goleiro, Cláudio Ramos, e tocou para a própria rede.

No mesmo momento, ele caiu no chão e desabou em choro, sendo consolado tanto pelo arqueiro quanto pelos companheiros de equipe e até por atletas rivais. O lance, além de surpreendente, foi um desastre para ele, pois é alvo de críticas da torcida e tinha a primeira oportunidade como titular após cinco jogos no banco. Minutos depois, foi substituído.

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Para sorte de Francisco Moura, o gol não eliminou o Porto da Taça de Portugal, mas o clube correu um sério risco. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar e o tradicional time do país precisou dos pênaltis, mas eliminou o adversário da terceira divisão.

"Momento muito difícil para Francisco Moura, já muito criticado nos últimos tempos do Porto e que agora vive um momento de enorme infelicidade", disse o narrador da Sport TV, que fazia a transmissão da partida contra o USC Paredes, na hora do gol contra.

O técnico do Porto, Francesco Farioli, botou panos quentes na situação e defendeu seu jogador após a classificação no sufoco. "Estamos todos com ele. Foi uma situação infeliz, mas o apoio das arquibancadas e dos jogadores, também do Paredes, foram um gesto muito amigável", disse.

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Francisco Moura jogou contra o Palmeiras no Mundial de 2025 e vive momento instável

Com 27 anos, o Francisco Moura faz sua terceira temporada vestindo as cores do clube azul e branco. De 2024 a 2025, ele foi titular com constância na equipe e esteve em campo durante os 90 minutos do empate com o Palmeiras no Mundial de Clubes. Nessa época, ele era um dos líderes de assistência do time.

O lateral-esquerdo, porém, acabou se tornando reserva por conta de más atuações e clima ruim com a torcida. Em março de 2026, ele chegou a apagar sua conta no Instagram após receber sucessivos xingamentos depois de clássicos contra o Sporting e o Benfica.