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Jogador do Cruzeiro temeu expulsão em lance com Bruno Henrique: 'Fiquei com um pouco de medo'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Envolvido em um dos lances mais polêmicos do disputado jogo entre Cruzeiro e Flamengo, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em partida válida pelo compromisso de ida das oitavas de finais da Libertadores, o meio-campista Matheus Henrique revelou que ficou com medo de receber o cartão vermelho após dar uma entrada forte no atacante rubro-negro Bruno Henrique.

Depois do duelo, que terminou com o empate de 1 a 1, o jogador revelou a conversa que teve com o árbitro argentino Yael Falcon durante a confusão que se formou entre os atletas dos dois times com a marcação da falta.

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"Vou falar sinceramente que fiquei com um pouco de medo quando vi a perna do Bruno Henrique. Graças a Deus não fui expulso e prejudiquei a equipe", comentou Matheus Henrique sobre o lance que ocorreu logo aos 10 minutos da etapa inicial. "O árbitro disse que o lance foi revisto, que não teve intensidade. Diz ele que pegou de raspão", completou o jogador cruzeirense durante passagem na zona mista, na conversa com os jornalistas.

A disputa gerou muita reclamação dos flamenguistas. Matheus Henrique chegou atrasado para tentar frear a investida do rival e acertou as travas da chuteira na canela do atacante flamenguista. Após revisão do VAR, o o jogo prosseguiu.

Pela entrada, Matheus Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do confronto de volta das oitavas de final. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, no Maracanã. Quem vencer garante vaga nas fase seguinte da Libertadores.

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As duas equipes agora viram a chave e vão centrar foco no Campeonato Brasileiro. Cariocas e mineiros entram em ação no final de semana e terão de buscar um resultado positivo atuando como visitantes. No domingo, o Cruzeiro visita o Corinthians na Neo Química Arena. Já os flamenguistas viajam até o interior de São Paulo para desafiar o Mirassol.

O Flamengo ocupa a vice-liderança do Nacional, ostenta 42 pontos e tem seis a menos que o primeiro colocado Palmeiras, que tem um jogo a mais. Já o Cruzeiro tenta melhorar sua posição, aparece em quinto lugar e contabiliza 33 pontos.

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Bruno Henrique cruzeiro expulsão Futebol
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