Jogador do Coritiba que desmaiou em campo não apresentou 'irregularidades' em exames

O atacante Kaio César, de apenas 19 anos, passou por uma bateria de exames após sofrer um mal-estar durante o empate entre Cuiabá e Coritiba, por 1 a 1, sábado, na Arena Pantanal, em jogo do Brasileirão. O jogador deixou o campo de ambulância, mas já recebeu alta e passa bem.

"O jogador recebeu alta por volta das 13h30 e, no período da tarde, voltará para Curitiba, acompanhado do médico do Coritiba, o doutor Milton Nagai. A delegação do Coxa já está na capital paranaense", comunicou o clube, em suas redes sociais.

Em outra nota, o Coritiba tranquilizou os torcedores com base no resultado dos exames. "Após criteriosas avaliações hospitalares o atleta Kaio César encontra-se bem, todos seus exames não demonstraram irregularidades. Por precauções médicas, o jogador continuará o acompanhamento e as avaliações em Curitiba", afirmou.

Antes de receber alta, o próprio Kaio César usou as redes sociais para revelar a sua condição de saúde. Em uma foto na cama do hospital, o jovem atleta afirmou que "está bem".

Kaio César sentiu um mal-estar aos 24 minutos do primeiro tempo. Ele caiu no gramado e foi acudido rapidamente por jogadores dos dois times e pelos médicos do Coritiba. O jovem jogador estava consciente quando deixou a Arena Cuiabá rumo ao hospital Santa Rosa. A capital do Mato Grosso marcava aproximadamente 30º.

O jogador é fruto das categorias de base do Coritiba. Ele tem 20 partidas com a equipe profissional e marcou três gols.