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Jogador do Corinthians agride árbitro após expulsão em jogo do Brasileirão Sub-20

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 10:55:00 Editado em 17.05.2026, 11:07:16
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O meio-campista Luiz Gustavo Bahia, do Corinthians, protagonizou uma cena de tensão na derrota por 1 a 0 para o Vasco, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Expulso nos minutos finais do primeiro tempo, o jogador partiu para cima do árbitro Gustavo Alencar Rodrigues e precisou ser contido pelos companheiros.

O episódio aconteceu aos 45 minutos da etapa inicial. Bahia recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta em Samuel e reagiu de forma exaltada à decisão da arbitragem. Irritado, o meia deu uma peitada no árbitro ainda dentro de campo.

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Na saída para o vestiário, o jogador seguiu reclamando da arbitragem. "É uma palhaçada essa porra. É uma palhaçada. Está de brincadeira com a minha cara? Não tem moleque aqui, não", disse.

Horas depois da partida, o atleta se manifestou em publicação no Instagram. Apesar de afirmar que o Corinthians teria sido prejudicado pela arbitragem, assumiu a responsabilidade pelo ocorrido.

"Hoje eu e minha equipe fomos infelizmente prejudicados pela arbitragem, mas nada justifica a minha atitude com o árbitro. Assumo total responsabilidade pelas minhas condutas e levo isso como aprendizado", escreveu o jogador.

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Dentro de campo, o Corinthians acabou derrotado pelo Vasco por 1 a 0 e chegou ao quarto revés no Brasileirão Sub-20. A equipe ocupa a oitava colocação, com 18 pontos somados em 12 partidas.

Revelado pelas categorias de base do clube, Luiz Gustavo Bahia, de 20 anos, já treinou com o elenco profissional e soma quatro partidas pela equipe principal entre as temporadas de 2025 e 2026.

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