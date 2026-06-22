Jogador de 20 anos do Paulista do Jundiaí sofre parada cardíaca durante treino

Um jogador do Paulista de Jundiaí, o atacante Andryl, de apenas 20 anos, sofreu uma parada cardíaca durante uma atividade realizada na manhã desta segunda-feira e precisou ser encaminhado para atendimento médico imediato.

De acordo com informações do clube, o atleta teve um mal-estar e recebeu os primeiros cuidados ainda no local pela comissão médica. Em seguida, foi levado pelo Samu ao Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí, onde passa por avaliação e pela realização de exames complementares para um melhor detalhamento do quadro clínico.

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No primeiro momento, enquanto a equipe médica prestava atendimento, foi necessário utilizar técnicas de reanimação, como massagem cardíaca. O momento, no entanto, foi de muita tensão. Companheiros que estavam no local demonstravam muita aflição, rezando e até mesmo chorando diante do tamanho do susto.

A equipe disputou o Campeonato Paulista Série A3 neste ano, quando foi eliminada nas quartas de final ao cair nos pênaltis para a campeã Portuguesa Santista. Andryl chegou ao Paulista em 2025, após passagens pelo Capital-DF e pelo Zumbi-AL, além de clubes do Rio de Janeiro, como Volta Redonda-RJ e Boavista-RJ.

O atacante entrou em campo apenas duas vezes, pois sofreu uma lesão no joelho. Ele concluiu recentemente o processo de recuperação e se preparava para retornar aos gramados na Copa Paulista, competição estadual que começa no dia 17 de julho, uma sexta-feira.

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O clube informou ainda que o jogador segue sob acompanhamento e recebe suporte integral do departamento médico, além de assistência à família durante o período de observação.