Jogador Dane Domic é considerado uma das novas estrelas do futebol internacional

O meio-campista da Mount Royal University, Dane Domic (@Domicdane ) está se tornando um nome bem conhecido no mundo do esporte. Durante uma recente cerimônia de premiação em 2019, realizada pelo Mount Royal Cougars, ele recebeu o famoso prêmio U SPORTS de melhores jogadores do ano, dando-lhe ainda mais credibilidade na sua carreira no futebol internacional.

O jovem atleta de ascendência croata conseguiu estabelecer uma base sólida ao longo de sua carreira. Sua abordagem aberta ao esporte lhe deu a oportunidade de jogar em vários clubes, tanto localmente quanto internacionalmente. O jogador de 21 anos de idade, não é novo no setor, pois está em campo desde os quatro anos de idade. Nascido em 10 de outubro de 1998, em Calgary no Canadá, a jovem estrela do esporte canadense começou a deixar sua marca no futebol. Sua paixão o levou para jogar em times reconhecidos como o Sparta Rotterdam e também nas equipes nacionais do Canadá. Com apenas 15 anos, Domic mudou-se para a Holanda para seguir sua carreira no futebol em solo europeu.

Seu retorno ao Canadá o viu perseguindo o esporte de maneira mais profissional. Sua carreira começou a tomar forma depois de ingressar no programa do primeiro ano do Mount Royal Cougars. Seu tempo no Cougars foi recebido com alguns desafios, mas também com grande sucesso. Seu pensamento rápido em campo ajudou o time a ganhar mais pontos à medida que a temporada avançava. Ele marcou seis gols, obteve oito assistências e ajudou a causar um grande ataque que marcou cinco gols em mais de uma ocasião. A temporada de 2019 foi um sucesso para Domic, pois ele marcou sete gols vencedores em jogos diferentes e conseguiu jogar 15 jogos ao longo da temporada.

A nova estrela do futebol mundial, em sua passagem por diversos times, construiu uma rede de pessoas conhecidas e influentes. Empreendedor, Domic planeja lançar uma plataforma de cursos: “A idéia é compartilhar meu conhecimento e habilidade com outras pessoas, aprendi muito com outros grandes treinadores e jogadores e sou extremamente grato por isso. Quero criar uma plataforma em que as pessoas possam aprimorar seus conhecimentos, aprendendo técnicas e dominando seus talentos. Quero construir uma rede de jovens jogadores com o melhor suporte, com espírito esportivo, revelando assim, novas estrelas para o futebol.” afirma Dane.

Nos últimos meses, a indústria do futebol, em todo o mundo, enfrenta uma forte crise causada pelo impacto do Coronavírus. Enquanto o mundo luta com a pandemia global, Domic deu luz a maneiras novas e inovadoras de compartilhar a generosidade, com ações filantrópicas, retribuindo à comunidade todo carinho que sempre tiveram por ele. “Agora é a hora de pensar de maneira diferente sobre o esporte, em termos de saúde e segurança. Eu acho que passando tudo isso, a indústria do esporte irá ter um forte foco em jogadores jovens. Há uma grande oportunidade, neste momento, para todos se tornarem melhores em tudo o que fazem. Eu jogo futebol há algum tempo e minha jornada não tem sido sem obstáculos. Neste momento de crise, é hora de retribuir àqueles que sempre torceram por nós: nossos fãs e colegas que estão passando necessidades e precisam de carinho, atenção e solidariedade.” encerra Dane Domic.

Acompanhe Dane Domic nas redes sociais: instagram.com/domicdane