Jogador da NFL é dispensado após ameaçar pegar arma em briga com companheiro de time

Jordan Elliott, jogador do Tennessee Titans, equipe da NFL, foi dispensado após tentar buscar uma arma durante uma briga com um companheiro de time. O técnico Robert Saleh afirmou que interpretou o episódio mais como "um pedido de ajuda" do que como um ato criminoso. Até a coletiva concedida pelo treinador nesta quarta-feira, 21, a franquia não havia detalhado as circunstâncias que levaram à saída do atleta.

A discussão aconteceu na quinta-feira, 15, durante um treino no centro de treinamento da equipe, em Nashville. Após o desentendimento com JC Latham, jogador de linha ofensiva, Elliott teria ido ao estacionamento para buscar uma arma que estava em seu carro. Saleh confirmou que o defensor chegou a sacá-la no local.

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O episódio foi contido por John Franklin-Myers, também jogador de linha defensiva dos Titans, que interveio e conseguiu acalmar Elliott. Ninguém ficou ferido, segundo relatos publicados pela imprensa americana.

Latham também comentou o caso nesta quarta-feira e afirmou que não havia desavenças anteriores entre os dois. O jogador disse que o desentendimento aconteceu no calor do momento e lembrou que eles já haviam convivido fora de campo, inclusive durante períodos de tratamento físico.

Elliott disputou cinco partidas pelos Titans nesta temporada, uma delas como titular, e registrou 11 tackles. O defensor de 28 anos chegou à equipe na pré-temporada com um contrato de dois anos, no valor de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40,2 milhões), após passagens pelo Cleveland Browns e pelo San Francisco 49ers.

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A NFL confirmou que está analisando o caso. A liga proíbe jogadores e demais funcionários de levar armas às instalações dos clubes, aos estádios, aos hotéis das equipes e aos meios de transporte utilizados pela organização. Os Titans informaram que decidiram dispensar Elliott após uma apuração interna, mas não deram outros detalhes sobre o episódio.