Jogador afastado do Alianza Lima por acusação de estupro denuncia jovem argentina por extorsão

Carlos Zambrano, um dos três jogadores do Alianza Lima, do Peru, acusado por uma jovem de 22 anos da Argentina por violência sexual em um hotel no Uruguai, resolveu contra-atacar e entrou com uma denúncia de extorsão conta a possível vítima, a quem acusa de querer dinheiro.

A revelação foi feita pelo advogado de Zambrano, Gonzalo Hidalgo, em declarações para a emissora peruana RPP. A denúncia foi realizada há uma semana na Procuradoria Criminal da província de Callao, no Peru, próxima à capital Lima.

"Meu cliente (Zambrano) recebeu mensagens de extorsão do motorista, que é a pessoa que se comunica com a mulher (jovem argentina) que levou ao hotel, sabendo que ela é a favorecida", afirmou o advogado. "Ao mesmo tempo em que meu cliente recebia as mensagens de extorsão, essa pessoas já estava registrando a queixa. As mensagens chegaram 20 ou 25 minutos depois."

Além da mulher e do motorista, outras três pessoas estariam envolvidas no caso de extorsão, de acordo com o advogado. Zambrano está trabalhando em separado no Alianza Lima, enquanto Miguel Trauco e Sergio Peña, outros companheiros envolvidos na denuncia de estupro, foram demitidos no sábado.

Por fim, Hidalgo explicou que está atendendo ao jogador somente no caso da extorsão. "Ele (Zambrano) já tem uma equipe de advogados na Argentina e no Uruguai cuidando do assunto. Não posso emitir um parecer jurídico sobre a questão porque não tenho conhecimento suficiente da situação legal, já que não estou cuidando do caso e não tenho autorização para fazê-lo", acrescentou.

O caso ocorreu no dia 18 de janeiro, em um hotel de Montevidéu, onde o Alianza Lima estava concentrado para a pré-temporada. A queixa, contudo, foi formalmente registrada em Buenos Aires, três dias mais tarde, no Hospital Muñiz e encaminhada à 14ª Vara Criminal e Correcional Nacional, onde foi determinada uma perícia, além de medidas probatórias e de proteção à denunciante.

A moça foi ao hotel à convite de Zambrano, de quem era conhecida, com uma amiga, e após consumir bebidas alcoólicas, acabou vítima de agressão sexual pelo trio. Segundo a denúncia, a vítima retornou à Argentina e buscou atendimento médico de imediato. A moça ainda guardou as vestimentas para auxiliar na investigação.