Joel Embiid dá show e anota 40 pontos em vitória dos 76ers contra os Bulls

O pivô camaronês Joel Embiid colocou a bola de baixo do braço e conduziu a equipe do Philadelphia 76ers a uma grande vitória no ginásio United Center, em Chicago, sobre o Chicago Bulls por 119 a 108, pela rodada de domingo da temporada regular da NBA.

Com o resultado positivo, os 76ers, agora com 32 vitórias e 21 derrotas, encostaram no Milwaukee Bucks, terceiro colocado na Conferência Leste. Enquanto isso, os Bulls, com 33 triunfos em 53 jogos, perderam a oportunidade de ultrapassar o Miami Heat na primeira posição da mesma conferência.

Pelo 76ers, Embiid destruiu com o jogo e anotou 40 pontos e conseguiu 10 rebotes. Tobias Harris fez 23 pontos e ainda obteve oito rebotes, cinco assistências e um roubo de bola. O calouro Tyrese Maxey terminou com 16 pontos e Seth Curry foi o outro jogador a chegar aos dígitos duplos com 12.

DeMar DeRozan, apesar da derrota, doutrinou e foi o cestinha do jogo com 45 pontos. Nikola Vucevic contribuiu bem com 23 pontos e Javonte Green anotou 17 e dois tocos. Porém, o restante do elenco dos Bulls não ajudou o suficiente e somou apenas 23 pontos juntos.

No Texas, o Dallas Mavericks venceu o Atlanta Hawks por 103 a 94, no ginásio American Airlines Center, em Dallas. A partida era esperada por mais um duelo entre Trae Young e Luka Doncic. Os dois foram nomeados novamente para o All-Star Game e são os únicos jogadores da NBA a terem médias de 25 pontos e oito assistências por partida.

O triunfo veio para os Mavericks mesmo com desfalques importantes. Kristaps Porzingis ficou de fora pelo quarto jogo consecutivo com lesão no joelho direito. Além dele, Tim Hardaway Jr. realizou uma operação no pé esquerdo e está fora por tempo indeterminado.

Pelos mandantes na partida, o destaque foi Doncic. O astro marcou seu nono "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada, o segundo consecutivo. Com problemas de falta, o esloveno jogou menos de 30 minutos e mesmo assim anotou 18 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Além dele, Jalen Brunson e Reggie Bullock marcaram 22 pontos cada.

No lado dos Hawks, John Collins teve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 22 pontos e 18 rebotes. Young também foi outro destaque marcando 17 pontos e 11 assistências. O jovem DeAndre Hunter contribuiu com 14 pontos, seis rebotes e duas assistências.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Chicago Bulls 108 x 119 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 118 x 105 Detroit Pistons

Denver Nuggets 124 x 104 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 98 x 85 Indiana Pacers

Orlando Magic 83 x 116 Boston Celtics

Dallas Mavericks 103 x 94 Atlanta Hawks

Houston Rockets 107 x 120 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 113 x 137 Milwaukee Bucks

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Washington Wizards x Miami Heat

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Utah Jazz x New York Knicks