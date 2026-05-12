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Jódar vence Tien, vai às quartas do Roma Open e passa João Fonseca no ranking da ATP

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 11:23:00 Editado em 12.05.2026, 11:30:20
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Rafael Jódar, de 19 anos, confirmou mais uma vez o seu ótimo momento no circuito profissional de tênis na manhã desta terça-feira. Num confronto de dois destaques da nova geração, ele superou o americano Learner Tien, 20, em sets diretos (parciais de 6/1 e 6/4) e se garantiu nas quartas de final do Roma Open. O espanhol agora figura na 29ª posição do ranking ao vivo, à frente de João Fonseca, 19, (30º) e aparece como o adolescente mais bem ranqueado na lista da ATP.

Com o resultado, Jódar chegou aos 1461 pontos e assumiu provisoriamente a 29ª colocação do mundo. João Fonseca caiu para o 30º lugar, com 1435 pontos. Como torneio está em andamento, a lista pode ter atualizações. Mas de qualquer forma, o certo é que o espanhol ultrapassou o tenista carioca.

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O resultado no saibro italiano exalta a precocidade da nova sensação do tênis. O competidor, que completa 20 anos no próximo dia 17 de setembro, se tornou o primeiro adolescente a chegar às quartas de final do torneio desde Novak Djokovic, em 2007.

A temporada tem sido promissora para o atleta nesta gira de saibro. Além do título em Marrakech, ele atingiu as quartas de final do Madrid Open e ainda foi semifinalista em Barcelona.

Depois de superar Learner Tien em um confronto que teve 75 minutos de duração, Jódar agora espera o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev e o italiano Luciano Darderi para saber quem será o seu adversário na próxima rodada.

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"Estou muito feliz com a forma como lidei com os momentos importantes desta partida. Learner é um adversário muito difícil e tentei me concentrar para tentar jogar o meu melhor", afirmou.

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