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Jódar pede desculpas a boleiro, vai à semi em Xangai e se aproxima de vaga no ATP Finals

Escrito por (via Agência Estado)
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Dois dias após perder a cabeça e gritar com um boleiro durante jogo das oitavas de final do Masters 1000 de Xangai, o jovem espanhol Rafael Jódar reconheceu seu erro, pediu desculpas e ainda admitiu que o árbitro acertou em tê-lo punido com uma advertência por conduta antidesportiva. Em sua defesa, alegou estar "muito frustrado" com o desenrolar daquela partida.

Jódar havia perdido o primeiro set e não conseguia encaixar seu jogo diante do holandês Botic van de Zandschulp. Ao levar uma passada e permitir o 40 iguais na abertura do segundo set, explodiu contra o jovem de 13 anos. "Me dá a p... dessa toalha, car...", disse Jódar, rapidamente repreendido pela arbitragem.

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Nesta sexta-feira, mais calmo ao se garantir na semifinal com nova virada, desta vez anotando 4/6, 6/4 e 6/3 no norueguês Casper Ruud, veio o tardio mea-culpa em uma mistura de alegria por se aproximar de uma vaga ao ATP Finals, que reúne os oito melhores da temporada.

"Foi um erro da minha parte. Após a partida, refleti sobre isso e percebi que não deveria ter tratado o menino da bola daquela maneira. Foi um erro meu", admitiu Jódar em entrevista coletiva. "Respeito muito os recolhedores de bola e os árbitros de cadeira, em todos os jogos e torneios. Eu estava muito frustrado por causa de como a partida estava indo para mim. Não era minha intenção magoar os sentimentos do menino de bola ou algo assim."

Jódar ainda garantiu que tentará não repetir a atitude vexatórias mais no circuito. "Não sou perfeito, sou humano e cometo erros. Vou aprender com esse erro e tentar que não se repita, pois essa não é a atitude correta de tratar os boleiros."

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O presidente da Federação Espanhola de Tênis, Miguel Diaz, usou as redes sociais para engrandecer a atitude de Jódar. "Muito grande o Rafita se desculpando. Já digo que é uma magnífica pessoa, conheço-o desde muito criança. E (está) nas semis do Master 1000 de Xangai, o mais jovem da história. Muitos anos pela frente para desfrutar com ele", escreveu.

Terminassem os torneios hoje, Jódar estaria no ATP Finals. Ao alcançar a semifinal em Xangai, ele ultrapassou o sérvio Novak Djokovic e o australiano Alex de Minaur, assumindo o novo posto. O italiano Jannik Sinner ocupa o segundo posto na corrida, mas encerrou a temporada por causa de lesão, abrindo uma vaga para quem terminar justamente em nono, atualmente com o espanhol.

O adversário de Jódar neste sábado será o russo Daniil Medvedev, que passou pelo norte-americano Tommy Paul em três sets, parciais de 6/3, 1/6 e 6/3.

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