Jobson, ex-Botafogo, é detido por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas

Da Redação

O atacante Jobson, com passagens por clubes como Botafogo, Atlético-MG e Bahia, foi levado a uma delegacia na quinta-feira, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, devido a uma investigação a respeito de tráfico de drogas na região. Policiais do 33º BPM encontraram dois suspeitos em uma casa com 16 trouxinhas de maconha e 12 pinos contendo pó branco.

Durante a abordagem, um dos detidos recebeu uma mensagem de Jobson no celular em que o atacante dizia que estava levando arma e drogas da cidade do Rio para Angra dos Reis. Depois da ação na casa, os policiais localizaram o jogador e levaram os três à 166ª DP. Jobson foi liberado e não estava com posse de armas ou drogas. Os outros dois suspeitos foram presos.

Jobson acumula um longo histórico de problemas nos últimos 15 anos. Depois de testar positivo para cocaína em exame antidoping em 2009 e ficar seis meses fora do futebol, foi novamente punido por ter se recusado a realizar outro teste quando atuava na Arábia Saudita, em 2014. Em 2011, já no São Caetano, foi acusado de agredir a mulher. Também foi detido por desacato em uma blitz no ABC. Antes desse episódio, ele havia "desaparecido" do clube por 15 dias.

Em 2016, a Polícia Civil prendeu Jobson sob acusação de estuprar quatro adolescentes em Conceição do Araguaia, no Pará. Jobson foi detido em sua chácara, em Couto Magalhães, no Tocantins. Em setembro do mesmo ano, Jobson foi liberado mediante o pagamento de fiança, mas descumpriu pelo menos duas das medidas impostas pela Justiça na época e retornou à cadeia em junho do ano seguinte.

Em agosto de 2017, foi novamente solto, sob monitoramento de uma tornozeleira eletrônica, mas deixou a área estabelecida em diversas oportunidades e, por isso, foi mais uma vez detido já em setembro. Por vários clubes, também enfrentou casos de indisciplina.

Jobson, de 34 anos, começou sua carreira no Brasiliense e passou também por Santa Maria-DF, Jeju United, da Coreia do Sul, Botafogo, Atlético-MG, Bahia, Grêmio Barueri, São Caetano, Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Brasiliense, Portuguesa-RJ, Independente-PA, Campinense e União Cacoalense.