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João Pedro sofre lesão muscular no Chelsea e deve perder nova Data Fifa com seleção brasileira

Escrito por (via Agência Estado)
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João Pedro não vem tendo sorte em 2026 quando o assunto é seleção brasileira. Fora da Copa do Mundo no meio do ano, o atacante acabou cortado na primeira convocação de Carlo Ancelotti após a competição das Américas por lesão e deve ser ausência na última Data Fifa do ano após novo problema clínico no Chelsea.

O goleador brasileiro mais uma vez começou temporada brilhando no Chelsea, com cinco gols e três assistências em sete partidas. Porém, será desfalque já nesta quarta-feira, diante do Liverpool, agora por problema na coxa revelado pelo técnico Xabi Alonso.

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"(João Pedro) tem uma lesão na coxa e vai ficar fora por algumas semanas. Vamos ver quantas. Não queremos fazer previsões, mas não estará pronto para os próximos jogos", revelou o treinador, que estuda improvisar alguém no setor.

"Ele é um jogador fundamental e sentiremos sua falta, mas temos que estar preparados para lidar com a lesão, sermos competitivos e tentar vencer os jogos com os jogadores que temos disponíveis, começando amanhã contra o Liverpool, em um jogo da Copa (da Liga Inglesa)", frisou. "Essa é a situação e estamos prontos para lutar por ela e provar que podemos apresentar um bom nível."

Ancelotti se disse "muito triste por João Pedro" ao não convocá-lo para a Copa do Mundo após grande temporada passada no Chelsea e também bom trabalho nas Eliminatórias Sul-Americanas. O jovem acabou de fora com o chamado de última hora de Neymar e por outras prioridades do italiano.

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O comandante, contudo, jamais pensou em abrir mão do atacante na seleção brasileira e mostrou que conta com o centroavante após chamá-lo na abertura do novo ciclo. Bem verdade, com uma gafe, já que o nome de João Pedro não foi anunciado pelo treinador, que esqueceu de anunciá-lo.

A correção veio a tempo, mas o corte acabou inevitável após João Pedro acusar um estiramento nos ligamentos do joelho. Na ocasião, para jogos com Austrália e Índia, deu lugar ao volante Martinelli - também estará fora da nova Data Fifa após passar por artroscopia.

O Brasil fecha o ano com amistosos diante do Japão, agendado para 14 de novembro (7h15 de Brasília), e Singapura (7h), três dias mais tarde. Ambos ocorrem no Estádio Nacional de Singapura e a convocação ocorre nesta quinta-feira.

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