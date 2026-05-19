TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
EUROPA

João Pedro quer encerrar ciclo no Chelsea e acertar transferência para o Barcelona, diz jornal

Jogador tem contrato com o clube inglês até 2033 e demonstrou interesse na mudança para a Espanha

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 16:00:00 Editado em 19.05.2026, 16:11:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Pedro quer encerrar ciclo no Chelsea e acertar transferência para o Barcelona, diz jornal
Autor Foto: Reprodução/ Chelsea

Fora da lista final da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, João Pedro segue em alta no futebol da Europa. O centroavante se tornou prioridade do Barcelona para ocupar o posto deixado pelo polonês Robert Lewandowski e sinalizou de forma positiva para o interesse do clube catalão. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

📰 LEIA MAIS: Endrick crê que ida ao Lyon foi primordial para convocação: 'Me deram tudo que precisava'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Informado pelo diretor esportivo Anderson Luis de Souza, o Deco da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.

Com contrato vigente até 2033, a conversa, no entanto, não deve ser tão simples. Um dia após ter ficado fora da convocação definitiva de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo, o atacante revelado pelo Fluminense foi eleito pelo Chelsea o melhor jogador da temporada 2025/2026.

Ainda de acordo com a publicação espanhola, Deco se aproximou dos ingleses e dos empresários que cuidam da carreira de João Pedro. Após um primeiro contato em abril, o Barcelona voltou a agir e fez uma nova investida na última semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As cifras envolvendo uma provável transferência devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). O fato de o Chelsea não estar na próxima edição da Champions League pode ser um ponto a favor para que João Pedro possa, a partir de agosto, vestir a camisa azul e grená.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Barcelona Chelsea Futebol João Pedro TRANSFERÊNCIAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV