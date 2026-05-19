João Pedro quer encerrar ciclo no Chelsea e acertar transferência para o Barcelona, diz jornal

Fora da lista final da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, João Pedro segue em alta no futebol da Europa. O centroavante se tornou prioridade do Barcelona para ocupar o posto deixado pelo polonês Robert Lewandowski e sinalizou de forma positiva para o interesse do clube catalão. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

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Informado pelo diretor esportivo Anderson Luis de Souza, o Deco da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.

Com contrato vigente até 2033, a conversa, no entanto, não deve ser tão simples. Um dia após ter ficado fora da convocação definitiva de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo, o atacante revelado pelo Fluminense foi eleito pelo Chelsea o melhor jogador da temporada 2025/2026.

Ainda de acordo com a publicação espanhola, Deco se aproximou dos ingleses e dos empresários que cuidam da carreira de João Pedro. Após um primeiro contato em abril, o Barcelona voltou a agir e fez uma nova investida na última semana.

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As cifras envolvendo uma provável transferência devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). O fato de o Chelsea não estar na próxima edição da Champions League pode ser um ponto a favor para que João Pedro possa, a partir de agosto, vestir a camisa azul e grená.