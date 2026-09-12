João Pedro marca, Chelsea reage e empata com Hull City; Liverpool deixa vitória escapar

O Chelsea saiu na frente, permitiu a virada do Hull City ainda no primeiro tempo, mas reagiu depois do intervalo e buscou o empate por 2 a 2 neste sábado, em Stamford Bridge, pela quarta rodada da Premier League. A equipe de Xabi Alonso teve mais iniciativa, mas não conseguiu transformar o volume em vantagem no placar e foi salva por João Pedro.

O time da casa abriu o jogo aos seis minutos. Em contra-ataque rápido, João Pedro encontrou Morgan Rogers pela direita da área. O atacante finalizou de pé esquerdo, e a bola passou entre o goleiro Tzolakis e a trave antes de entrar. O Chelsea continuou melhor e quase ampliou aos 21, quando Pedro Neto chutou cruzado e parou em grande defesa do goleiro.

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O Hull foi eficiente quando chegou ao ataque. Aos 28 minutos, Belloumi aproveitou erro de Hato após cruzamento de Ryan Giles e empatou. Cinco minutos depois, veio a virada: Semi Ajayi cabeceou no travessão após escanteio, e Belloumi apareceu novamente para finalizar no rebote. A bola ainda desviou na defesa antes de entrar.

O Chelsea voltou pressionando no segundo tempo e quase empatou aos sete minutos, quando Reece James cobrou falta no ângulo e Tzolakis fez uma grande defesa. Aos 20, porém, não teve jeito. Palmer fez jogada individual pela esquerda e tocou para o meio. João Pedro apareceu para finalizar forte e deixar tudo igual.

Depois do empate, o Hull passou a trocar mais passes no ataque em busca de espaços, enquanto o Chelsea continuou tentando a virada. Aos 38 minutos, Rogers recebeu pela esquerda da área e finalizou, mas Tzolakis fez outra boa defesa para evitar o terceiro gol dos donos da casa.

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Com o empate, o Chelsea chega aos sete pontos na Premier League e permanece na quarta colocação. O Hull City, que começou o campeonato com duas vitórias e um empate, agora soma oito pontos após quatro rodadas.

LIVERPOOL FICA NO EMPATE COM FULHAM

O Liverpool ficou no empate por 0 a 0 com o Fulham neste sábado, em Anfield, pela quarta rodada da Premier League. A equipe de Iraola começou melhor e criou boas oportunidades, mas perdeu força ao longo da partida e viu os visitantes crescerem, principalmente no segundo tempo. O resultado é o terceiro empate seguido do Liverpool como mandante no Campeonato Inglês nesta temporada.

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O time da casa teve a primeira grande chance aos oito minutos. Barcola recebeu no meio e colocou Isak em profundidade. O sueco entrou na área, levou a bola para o fundo e bateu cruzado, mas mandou para fora. O Fulham respondeu pouco depois, com King, que recebeu de Robinson dentro da área, girou e finalizou para fora.

O momento de maior perigo para o Liverpool aconteceu aos 10 minutos. Alisson tentou sair jogando com Ronald Araujo, mas o passe foi ruim e King roubou a bola sob pressão. Gonzalo García ficou com a sobra e finalizou para o gol vazio, mas Jacquet apareceu para salvar em cima da linha.

O Fulham voltou mais agressivo depois do intervalo e passou a criar as melhores chances. Robinson levou perigo pela esquerda, Bassey cabeceou para a defesa de Alisson e, aos 30 minutos, King fez bela jogada individual, puxou para o meio e acertou uma bomba no ângulo. Alisson apareceu para fazer uma grande defesa e evitar o gol.

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O Liverpool tentou responder com Szoboszlai, que parou em defesa de Leno após finalizar de fora da área, e teve a última boa oportunidade aos 45 minutos. Em cobrança de escanteio, Szoboszlai colocou a bola na área e Isak apareceu livre para cabecear, mas mandou para fora.

Com o empate, o Liverpool chega aos seis pontos e perde a chance de emplacar uma sequência de vitórias depois do triunfo sobre o Ipswich na rodada anterior. O Fulham, que havia perdido os três primeiros jogos do campeonato, conquista seu primeiro ponto na competição e deixa Anfield com um resultado importante.