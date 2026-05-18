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João Pedro deseja sorte à seleção em lamento por ausência na Copa: 'Sigo tranquilo e centrado'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 22:00:00 Editado em 18.05.2026, 22:12:03
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João Pedro foi uma das principais ausências na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O atacante havia integrado três das cinco listas de Carlo Ancelotti até aqui, mas ficou fora da nominata para o Mundial. Ele lamentou e declarou-se mais um torcedor de agora em diante.

Destaque do Chelsea, o atacante de 24 anos soma 20 gols na temporada. Apenas na Premier League, são 15. Com a seleção, contudo, João Pedro não marcou em nove aparições entre Eliminatórias e amistosos.

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"Procurei dar o meu melhor a todo o tempo. Infelizmente não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar", escreveu em post no seu perfil do Instagram.

"Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa", concluiu.

Para o ataque, Carlo Ancelotti convocou Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Jr. (Real Madrid). Desses, apenas o santista ainda não havia sido chamado pelo treinador.

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