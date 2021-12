João Paulo para Gabriel, Santos bate Flamengo no Maracanã e afasta o rebaixamento

Da Redação

Em uma partida bastante disputada, o Santos derrotou o Flamengo, nesta segunda-feira, no Maracanã, por 1 a 0, em duelo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e afastou de vez o fantasma do rebaixamento. A partida foi marcada pelo duelo entre João Paulo e Gabriel, que teve o goleiro santista em vantagem.

Com o resultado, o Santos alcançou os 49 pontos, em 11º lugar, enquanto o Flamengo, vice-líder, permanece com 71 pontos.

A partida começou equilibrada. O Flamengo teve mais a bola no pé e a distribuição para o início das jogadas era bem feita por Andreas Pereira e Gomes. Já o Santos foi mais incisivo no ataque, com destaque para Lucas Braga pela esquerda.

Apesar do apoio vindo das arquibancadas do Maracanã, o Santos, aos poucos, foi pressionando o Flamengo, principalmente com a atuação de Marinho e Marcos Leonardo.

Mas o diferencial do Flamengo é o talento de seu elenco. Aos 28 minutos, Pedro fez belo gol, após cruzamento de Matheuzinho, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento do lateral. Pior: o centroavante recebeu cartão amarelo por ir comemorar com os torcedores.

O jogo esquentou e as duas equipes foram em busca de abrir o placar. As maiores oportunidades foram interceptadas pelos goleiros. Aos 33, Hugo fez bela defesa em arremate de Marinho. Aos 38, Kaiky recuou mal para João Paulo, Gabriel interceptou a bola, entrou na área e bateu para boa defesa do goleiro santista.

A etapa final também começou frenética. Pedro forçou João Paulo a fazer mais uma defesa, enquanto Zanocelo errou o alvo por pouco. Tudo isso em sete minutos. O gol estava maduro para os dois lados e finalmente saiu aos 11 minutos.

Marcos Guilherme disparou pela esquerda, invadiu a área e a bola sobrou para Marcos Leonardo marcar o seu quarto gol em três jogos: 1 a 0, Santos. A resposta do Flamengo foi imediata.

Em tabela de Pedro e Vitinho, o árbitro Anderson Daronco viu pênalti de Kaiky. Gabriel bateu na trave, aos 22 minutos. Foi a segunda cobrança desperdiçada, após 28 tentativas. Aos 26, mais um duelo entre Gabriel e João Paulo, com nova vantagem do goleiro santista.

Os últimos quinze minutos foram de domínio do Flamengo, pois o Santos cansou. O problema foi que a torcida perdeu a paciência com o time. Gritos de 'time sem vergonha' e 'mister, mister' foram ouvidos, além da pequena, mas barulhenta torcida santista em plena festa.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 x 1 SANTOS

FLAMENGO - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz, Rodinei; Gomes (Lázaro), Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Matheus França) e Vitinho (Thiaguinho); Gabriel e Pedro. Técnico: Maurício Souza.

SANTOS - João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho (Vinicius Baileiro), Vinícius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho (Angelo), Marcos Leonardo (Raniel) e Marcos Guilherme (Sandry). Técnico: Fábio Carille.

GOL - Marcos Leonardo aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Matheuzinho, Pedro, Marcos Leonardo, Kaiky, Rodinei e Raniel.

RENDA - R$ 1.302,015,00.

PÚBLICO - 40.542 pagantes (41.930 presentes).

LOCAL - Maracanã.