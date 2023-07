João Paulo mostra alívio com vitória do Santos e projeta fim de jejum em clássicos

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Santos encerrou uma série de 12 jogos sem vitória ao bater o Goiás por 4 a 3, no domingo, na Vila Belmiro. O goleiro João Paulo mostrou alívio com o fim de tropeços da equipe e quer acabar com um novo jejum: o time ainda não venceu um clássico na temporada. Foram cinco na atual temporada, com três derrotas - Corinthians (2 a 0), São Paulo (3 a 1) e Palmeiras (3 a 1) e dois empates - Palmeiras (0 a 0) e Corinthians (2 a 2).

continua após publicidade

"Vamos em busca disso (vencer o primeiro clássico no ano). Temos que aproveitar essa sequência de semanas livres para treinamentos que estamos tendo e já conseguimos a vitória no último jogo. Agora é ir para o clássico para buscar esses três pontos", disse João Paulo.

O Santos vinha pressionado e não havia vencido sob o comando do técnico Paulo Turra. A pressão emocional era grande dentro do elenco, ainda mais após a derrota para o Corinthians. Na ocasião, os torcedores arremessaram objetos e sinalizados No campo. Eles também enquadraram os laterais Nathan e Lucas Pires.

continua após publicidade

João Paulo afirmou que tirou um peso das costas. "A gente precisava dessa vitória. Ela tira um peso muito grande de todos nós, principalmente para quebrar a sequência de jogos sem vencer. E foi importante também pela maneira que foi, mostrando a luta e a entrega de todos, então foi, sim, uma vitória que tira um peso enorme", afirmou.

O goleiro comentou também sobre o lateral Dodô, que retornou ao Santos após passagem frustrante pelo Atlético-MG. A diretoria continua no mercado e prometeu mais reforços. Os volantes Jean Lucas, do Monaco, e Bruno Henrique, ex-Palmeiras e Corinthians, são bem avaliados dentro do clube.

"Com certeza (Dodô chega para ajudar). É um jogador de muita qualidade e campeão. Sei que vai agregar muito ao nosso elenco e irá nos ajudar muito na sequência da temporada", disse.

O Santos é o 13º colocado do Brasileirão, com 16 pontos, cinco à frente do Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.