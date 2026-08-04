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João Fonseca x Stefanos Tsitsipas pelo Masters de Montreal tem data e horário confirmados

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 21:00:00 Editado em 04.08.2026, 21:13:20
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João Fonseca já sabe a data para seu retorno ao circuito após um mês longe das quadras. O brasileiro de 19 anos encara o grego Stefanos Tsitsipas, nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada dos Masters 1000 de Montreal.

Depois de folgar na primeira fase da chave de simples, Fonseca fará sua estreia diante de Tsitsipas, que superou o norte-americano Martin Damm Jr. por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 6/4.

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Este será o segundo encontro entre João e o tenista grego, que se enfrentam pela primeira vez no Grupo Mundial I da Copa Davis do ano passado. Na ocasião, o carioca levou a melhor e saiu com a vitória por 2 a 1 (6/4, 3/6 e 7/5).

Stefanos, inclusive, já foi número três do mundo e se sagrou campeão do ATP Finals de 2019. O atleta também foi finalista de Roland Garros (2021) e do Australian Open (2023), além de já ter vencido três vezes o Masters de Monte-Carlo.

Na sua primeira participação no torneio do Canadá, João Fonseca parou logo na primeira rodada, quando foi superado pelo australiano Tristan Schoolkate. Hoje, ele ocupa a 27ª colocação no ranking da ATP e vem de uma eliminação na terceira fase de Wimbledon.

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O duelo contra Stefanos Tsitsipas será o primeiro da Quadra Central do Masters 1000 de Montreal. Caso avance, Fonseca irá encarar o vencedor do jogo entre o norueguês Cásper Ruud e o argentino Juan Manuel Cerúndolo.

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