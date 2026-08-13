João Fonseca vê rivais de geração superá-lo e se aproximarem do Top 10

Com o desempenho no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, João Fonseca vai subir no ranking da ATP na atualização da próxima semana e alcançará a 26ª posição. Porém, apesar do resultado, o tenista brasileiro vê dois rivais de geração se aproximarem do Top 10.

Rafael Jodar, tenista espanhol de 19 anos, e Learner Tien, norte-americano de 20 anos, vêm conquistando posições e vão chegar na 11ª e 12ª colocações, respectivamente. Os jovens também disputaram o torneio canadense e conquistaram bons resultados em quadra.

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A dupla chegou até a semifinal do Masters 1000 de Montreal, mas acabou eliminada. Enquanto o espanhol perdeu para Brandon Nakashima, o norte-americano caiu diante de Ben Shelton.

Porém, as boas campanhas renderam pontos importantes para os tenistas. Jodar chegou a 2.243 pontos no ranking da ATP e subiu quatro posições, chegando à 11ª posição. Já Learner Tien ficou com 2.530 pontos, ganhando sete colocações e chegando ao 12º lugar.

Quem ocupa a 10ª colocação, atualmente, é o norte-americano Ben Shelton, que superou Tien em Montreal e fará a decisão da competição diante de Nakashima. O tenista já soma 3.280 pontos e pode ganhar ainda mais caso conquiste o torneio canadense.

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Já João Fonseca chegou às oitavas de final do Masters 1000 de Montreal. O brasileiro foi eliminado por Shelton, ao ser derrotado por 2 sets a 0. Porém, sua campanha rendeu pontos no ranking, chegando a 1.800. A atualização oficial do ranking ocorrerá na próxima segunda-feira, 17.

Além disso, João Fonseca chegou a encarar Rafael Jodar em 2026. Os tenistas se enfrentaram em abril, pelo Madrid Open. Na ocasião, o brasileiro era o número 31 do mundo, enquanto o espanhol era o 42º. Porém, em quadra, o europeu levou a melhor e venceu por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1, em 2h07 de partida.

Por outro lado, contra Tien, o brasileiro soma três partidas e três vitórias, estando invicto contra o norte-americano. Os triunfos vieram no ATP Masters 1000 de Miami, em 2025, e no Next Gen ATP Finals, duas vezes, em 2024.

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Em relação a títulos, João Fonseca conquistou o ATP 500 da Basileia e o ATP 250 de Buenos Aires, ambos em 2025. Porém, em 2026, ainda não alcançou a semifinal em nenhum dos torneios disputados.

Já Rafael Jodar conquistou seu primeiro título no ATP 250 de Marrakech deste ano, enquanto Learner Tien soma conquistas nos ATP 250 de Metz e Genebra.