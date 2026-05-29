Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

João Fonseca vai enfrentar o norueguês Casper Ruud nas oitavas de final em Roland Garros

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 19:09:00 Editado em 29.05.2026, 19:17:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Fonseca já sabe quem será seu adversário nas oitavas de final em Roland Garros. Depois de derrotar Novak Djokovic de virada por 3 sets a 2 nesta sexta-feira, 29, o brasileiro irá enfrentar o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, na sequência do Grand Slam.

O duelo entre os tenistas será disputado no próximo domingo, 31, ainda sem horário definido. Esta será a primeira vez que eles se enfrentam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Horas depois da vitória do brasileiro contra o sérvio, Casper Ruud e o americano Tommy Paul protagonizaram outra partida emocionante no saibro de Paris. Em um jogo de cinco sets, o norueguês superou o adversário por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/7(4/7), 6/4, 7/6 (7/4) e 7/5, e garantiu vaga nas oitavas.

Um dos cabeças de chave do Grand Slam, Fonseca estreou na primeira rodada com vitória tranquila sobre o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Na segunda rodada, ele derrotou o croata Dino Prizmic por 3 sets a 2, em uma grande virada. Em seguida, venceu a lenda Novak Djokovic também por 3 sets a 2, depois de sair perdendo por 2 sets a 0.

Já Casper Ruud, outro cabeça de chave, derrotou Roman Safiullin na estreia por 3 sets a 2. Na sequência, venceu com sobras o sérvio Hamad Mededovic por 3 sets a 0 e agora triunfou sobre Tommy Paul em duelo dramático.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a vitória de Fonseca sobre Djokovic, Roland Garros terá um campeão inédito neste ano, pois Carlos Alcaraz, atual vencedor, ficou fora da disputa por lesão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adversário Casper Ruud João Fonseca Roland Garros tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV