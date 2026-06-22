João Fonseca vai disputar primeira edição do UTS Rio no Maracanãzinho; veja datas

João Fonseca estará entre os participantes da primeira edição do Ultimate Tennis Showdown Rio (UTS Rio), competição de exibição que será realizada entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho. Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, o carioca voltará a atuar diante da torcida nacional em um momento de destaque na carreira e ajudará a marcar o retorno de grandes eventos da modalidade ao tradicional ginásio após 14 anos.

Aos 19 anos, Fonseca vive a melhor fase de sua trajetória profissional. Atual número 27 do ranking da ATP, o brasileiro ganhou projeção internacional nos últimos meses com campanhas expressivas no circuito, incluindo resultados de destaque em Roland Garros e vitórias sobre atletas de elite do tênis mundial, como Novak Djokovic.

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Em declaração divulgada pela organização, o tenista comemorou a oportunidade de jogar novamente no Brasil. "Estou muito feliz em confirmar que vou competir no UTS Rio em julho. Mal posso esperar para jogar em casa, ainda mais no Maracanãzinho, que é tão especial para os cariocas. Vi imagens da última edição do UTS na França e a atmosfera parecia fantástica. Tenho certeza de que vai ser incrível", afirmou.

Aos 19 anos, Fonseca vive a melhor fase de sua trajetória profissional. Atual número 27 do ranking da ATP, o brasileiro ganhou projeção internacional nos últimos meses com campanhas expressivas no circuito, incluindo resultados de destaque em Roland Garros e vitórias sobre atletas de elite do tênis mundial, como Novak Djokovic.

Em declaração divulgada pela organização, o tenista comemorou a oportunidade de jogar novamente no Brasil. "Estou muito feliz em confirmar que vou competir no UTS Rio em julho. Mal posso esperar para jogar em casa, ainda mais no Maracanãzinho, que é tão especial para os cariocas. Vi imagens da última edição do UTS na França e a atmosfera parecia fantástica. Tenho certeza de que vai ser incrível", afirmou.