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ESPORTES

João Fonseca tem adversário definido para estreia no Masters de Cincinnati; veja

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
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João Fonseca conheceu seu primeiro adversário na disputa do Masters 1000 de Cincinnati nesta sexta-feira, 14. O brasileiro de 19 anos fará sua estreia na chave de simples do torneio diante do holandês Botic van de Zandschulp.

Para alcançar a segunda rodada da competição, Botic eliminou o cazaque Alexander Shevchenko em vitória por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/4). O tenista da Holanda ocupa a 59ª colocação do ranking da ATP.

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Esta será a terceira vez que Fonseca enfrenta o adversário holandês em sua carreira. No ano passado, Van de Zandschulp levou a melhor e eliminou o carioca na abertura do ATP 250 de Bruxelas.

Já em 2024, João derrotou Botic no confronto entre Brasil e Holanda pela fase de grupos da Copa Davis. O duelo em Cincinnati ainda não possui data e horário definidos.

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Botic van de Zandschulp João Fonseca Masters 1000 de Cincinnati tênis
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