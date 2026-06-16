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João Fonseca sofre na grama e se despede com derrota na estreia do ATP 500 de Halle

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 09:32:00 Editado em 16.06.2026, 09:43:38
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Em sua primeira partida de simples no piso de grama nesta temporada, João Fonseca não resistiu ao melhor jogo do alemão Yannick Hanfmann e se despediu do ATP 500 de Halle com derrota na estreia pelo placar de 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2 em 1h05 de confronto.

No fim de semana, o jovem tenista carioca já havia sido eliminado nas duplas, ao lado do alemão Daniel Altmaier, quando foram superados pelo norte-americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 2 sets a 0.

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A partir de agora, ele volta as suas atenções para o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, que tem início previsto para o dia 22 de junho. A competição vale como parte da preparação final para a disputa de Wimbledon.

Atual 25º do mundo, João Fonseca iniciou a partida sofrendo muito com o forte saque de seu rival, 59º do ranking da ATP, e teve dificuldades nas bolas rápidas. Ele teve o primeiro serviço quebrado logo de cara e sentiu a pressão.

Hanfmann sentiu o bom momento e forçou ainda mais o seu jogo conquistando 86% dos seus pontos no primeiro serviço. Após confirmar o seu saque e obter nova quebra, o alemão abriu uma confortável vantagem de 4 a 0 em games e apenas administrou a vantagem para fechar o primeiro set em 6/2 em 32 minutos de jogo.

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Ao contrário da parcial inicial, João Fonseca voltou mais focado e preparado para tentar neutralizar o jogo rápido de Hanfmann. Após um início equilibrado, no entanto, o adversário dominou o confronto novamente. Ele obteve duas quebras, abriu vantagem de 5 a 2 e, com o saque na mão, fechou a partida em novo 6/2.

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TÊNIS/ATP DE HALE/JOÃO FONSECA
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