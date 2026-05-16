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João Fonseca sofre lesão no punho e desiste de disputar o ATP 500 de Hamburgo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 16:40:00 Editado em 16.05.2026, 16:48:19
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João Fonseca está fora do ATP 500 de Hamburgo, que começa neste domingo. O torneio alemão confirmou neste sábado a desistência do tenista brasileiro de 19 anos após ele sentir um leve desconforto no pulso direito logo depois de chegar à cidade.

"Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução. Também gostaria de agradecer à organização do torneio pelo apoio e hospitalidade desde que cheguei aqui em Hamburgo", informou o atleta.

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Atual 29 do mundo, Fonseca enfrentaria na rodada inicial o alemão Yannick Hanfmann. João vem de uma derrota na estreia do Roma Open e tem seu próximo compromisso em Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, que inicia no dia 24 de maio, em Paris.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a gravidade da lesão nem o prazo estimado para retorno do tenista carioca às quadras.

O ATP 500 de Hamburgo vai até o dia 24 de maio e a final do simples masculina acontece no sábado, às 9h30.

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ATP 500 de Hamburgo desistência João Fonseca LESÃO tênis
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