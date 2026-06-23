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João Fonseca sente desconforto no ombro e desiste do ATP de Eastbourne: 'Precaução'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 16:07:00 Editado em 23.06.2026, 16:19:04
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João Fonseca desistiu nesta terça-feira da disputa do ATP 250 de Eastbourne, último torneio antes de Wimbledon. O brasileiro sentiu um desconforto no ombro direito e usou as redes sociais para anunciar que evitar um agravamento antes do Grand Slam.

"Após sentir um leve desconforto no ombro direito, minha equipe e eu decidimos, por precaução, não disputar o torneio de Eastbourne. O objetivo é chegar na melhor forma possível a Wimbledon", anunciou o brasileiro em seu Instagram.

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Número 27 do mundo - caiu duas posições na ranking divulgado segunda-feira - João Fonseca estrearia nesta quarta-feira, diante do britânico Giles Hussey, apenas o 293º do ranking.

"Sou muito grato à organização do torneio pela recepção incrível que tive aqui. Agora é seguir trabalhando. Nos vemos em Wimbledon!", agradeceu o brasileiro, já ansioso por seu terceiro Grand Slam da temporada após ir muito bem em Roland Garros.

João Fonseca seria o cabeça de chave 1 em Eastbourne e tinha grandes chances de somar mais um título na carreira após ganhar nas duplas em Hale, no fim de semana. A sequência dura de partidas, porém, serve de alerta para descansar alguns dias.

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