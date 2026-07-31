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João Fonseca rejeita rótulo de 'novo Guga' e se imagina no topo do ranking em até 5 anos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 19:28:00 Editado em 31.07.2026, 19:38:05
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Em sua segunda temporada no tênis profissional e a cada torneio mais experiente, João Fonseca mostra maturidade para lidar com as cobranças e os comparativos. Prestes a completar 20 anos, o tenista brasileiro já sabe lidar e rejeitar o rótulo de "novo Guga" e não esconde a ambição de se tornar o líder do ranking da ATP. Mas garante que ainda é muito cedo.

O tenista ocupa atualmente a 27ª colocação do ranking e está focado no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, preparativo para o US Open, último Grand Slam do ano. Antes de voltar às quadras, João Fonseca deu entrevista para a CNN Esportes, que vai ao ar no domingo, e falou sobre planos, futuro, presente, comparativo com Guga, importância da família em sua ainda breve carreira...

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"Meus sonhos são ganhar Grand Slam e ser número 1 do mundo. Parece que está perto, mas estamos muito longe ainda, tem muito a ralar e evoluir. Espero, dentro de três a cinco anos, estar lá", mostrou franqueza e, ao mesmo tempo, ambição, o brasileiro, que não esconde sua gratidão pelo apoio desde o berço.

"A família é minha maior força. Minha mãe viajava comigo dos meus 8 aos 11, 12 anos e meu pai sempre me ajudou muito com a parte financeira e investimentos. Ter essa conexão me ajuda muito. Eles sempre me deram a liberdade de tomar minhas decisões", revelou o tenista, que não teve dúvidas em sua transição do juvenil para o profissionalismo logo aos 17 anos.

"Eu e minha família estávamos pensando se valia a pena ir direto para o profissional ou fazer alguns anos em alguma universidade dos Estados Unidos. Logo depois do Rio Open de 2024, quando fiz quartas de final e subi no ranking, cheguei para os meus pais e falei: quero continuar no tênis, seguir direto para o profissional, e eles super me apoiaram. Não me arrependo".

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Hoje o melhor tenista disparado do País, João Fonseca já consegue mostrar tranquilidade ao falar do ídolo nacional Gustavo Kuerten, o Guga, a quem foi bastante comparado no começo da carreira, mas atualmente só quer ser o "novo João".

"No começo, eu me pressionava um pouco mais, tipo 'será que vou conseguir fazer como ele fez', mas atualmente eu penso em fazer minha história. Esse é meu foco, não sinto pressão de ser um novo Guga. Eu quero ser um novo João", frisou. "Comparações virão, é do esporte, mas vou evoluindo meu mental pensando nisso. O Guga é um ídolo para o Brasil e para o mundo inteiro, um cara com carisma sensacional. Espero um dia conseguir fazer pelo menos um terço do que ele fez", disse.

Sobre suas quadras preferidas, ainda tem o saibro em primeiro lugar, mas busca aprimoramento para se dar bem em todos os pisos. "Nasci jogando no saibro e me sinto muito bem nele, mas acho que ainda posso evoluir bastante na quadra rápida. E, se Deus quiser, um dia a grama vai ser minha superfície favorita", destacou.

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João ainda explicou de onde vem a inspiração para o estilo agressivo e corajoso e não escondeu se espelhar em nomes de peso que já não estão mais no circuito, casos do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal. No currículo, disputas com os nomes de peso do circuito atualmente, casos de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev e triunfo inesquecível em Roland Garros diante de sérvio Novak Djokovic.

"Acho que foi um dos fatores ter compartilhado a quadra com esses caras, ver o nível e a pressão de jogar contra eles, para conseguir ganhar do Djokovic. Foi uma experiência sensacional para ver minhas fraquezas e qualidades."

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