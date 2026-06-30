João Fonseca reencontra algoz de 2025 na segunda rodada de Wimbledon

João Fonseca já sabe quem terá pela frente na segunda rodada de Wimbledon. O brasileiro enfrentará o holandês Jesper de Jong, número 73 do ranking da ATP, que precisou de cinco sets e quase dois dias para superar o australiano Rinky Hijikata e garantir vaga na sequência do Grand Slam disputado em Londres.

A classificação de De Jong foi confirmada apenas nesta terça-feira, depois que o confronto iniciado na segunda precisou ser interrompido por falta de luz natural. Na retomada, o holandês confirmou a virada por 7/6 (9-7), 3/6, 5/7, 6/4 e 6/2.

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O duelo coloca João diante de um adversário conhecido. Os dois se enfrentaram uma única vez no circuito profissional, no Challenger de Estoril, em 2025, quando o holandês levou a melhor. Será, portanto, a oportunidade de o brasileiro buscar a revanche em um palco bem mais relevante.

Fonseca chega à segunda rodada em situação distinta da do rival. Na estreia, o número 24 do mundo derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut, ex-top 10 e semifinalista de Wimbledon em 2019, por 3 sets a 0. Além de vencer sem perder parciais, o brasileiro teve um dia extra de descanso, enquanto De Jong precisou voltar à quadra para concluir sua partida.

Embora tenha alcançado a terceira rodada de Roland Garros neste ano e venha em ascensão no circuito, De Jong construiu seus melhores resultados no saibro, superfície em que costuma apresentar maior consistência. A grama, tradicionalmente, não figura entre seus pisos de maior rendimento, fator que pode favorecer o brasileiro no confronto.

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A partida entre João Fonseca e Jesper de Jong está programada para esta quarta-feira, ainda sem horário definido pela organização de Wimbledon.

Quem avançar enfrentará na terceira rodada o vencedor do duelo entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp. Safiullin chega embalado após eliminar o compatriota Andrey Rublev, então integrante do top 15 do ranking mundial, enquanto Van de Zandschulp, atual número 54 da ATP, tenta repetir campanhas expressivas que já realizou em Grand Slams.