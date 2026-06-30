Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

João Fonseca reencontra algoz de 2025 na segunda rodada de Wimbledon

Escrito por Kim Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 11:57:00 Editado em 30.06.2026, 12:07:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Fonseca já sabe quem terá pela frente na segunda rodada de Wimbledon. O brasileiro enfrentará o holandês Jesper de Jong, número 73 do ranking da ATP, que precisou de cinco sets e quase dois dias para superar o australiano Rinky Hijikata e garantir vaga na sequência do Grand Slam disputado em Londres.

A classificação de De Jong foi confirmada apenas nesta terça-feira, depois que o confronto iniciado na segunda precisou ser interrompido por falta de luz natural. Na retomada, o holandês confirmou a virada por 7/6 (9-7), 3/6, 5/7, 6/4 e 6/2.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O duelo coloca João diante de um adversário conhecido. Os dois se enfrentaram uma única vez no circuito profissional, no Challenger de Estoril, em 2025, quando o holandês levou a melhor. Será, portanto, a oportunidade de o brasileiro buscar a revanche em um palco bem mais relevante.

Fonseca chega à segunda rodada em situação distinta da do rival. Na estreia, o número 24 do mundo derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut, ex-top 10 e semifinalista de Wimbledon em 2019, por 3 sets a 0. Além de vencer sem perder parciais, o brasileiro teve um dia extra de descanso, enquanto De Jong precisou voltar à quadra para concluir sua partida.

Embora tenha alcançado a terceira rodada de Roland Garros neste ano e venha em ascensão no circuito, De Jong construiu seus melhores resultados no saibro, superfície em que costuma apresentar maior consistência. A grama, tradicionalmente, não figura entre seus pisos de maior rendimento, fator que pode favorecer o brasileiro no confronto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partida entre João Fonseca e Jesper de Jong está programada para esta quarta-feira, ainda sem horário definido pela organização de Wimbledon.

Quem avançar enfrentará na terceira rodada o vencedor do duelo entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp. Safiullin chega embalado após eliminar o compatriota Andrey Rublev, então integrante do top 15 do ranking mundial, enquanto Van de Zandschulp, atual número 54 da ATP, tenta repetir campanhas expressivas que já realizou em Grand Slams.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
João Fonseca tênis Wimbledon
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV