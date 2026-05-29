Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

João Fonseca quebrou alguns tabus ao vencer Djokovic em Roland Garros

Escrito por Bruno Accorsi (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 17:38:00 Editado em 29.05.2026, 17:48:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vencer Novak Djokovic, de virada, em um jogo de quase cinco horas na terceira fase de Roland Garros, já é um feito indiscutivelmente grandioso para um jovem de 19 anos. Se colocada uma lupa sobre a vitória por 3 a 2 conquistada por João Fonseca, nesta sexta-feira, é possível extrair detalhes que tornam o resultado ainda mais memorável para o esporte brasileiro.

Fora o carioca, apenas um tenista foi capaz de reverter uma derrota parcial por 2 sets a 0 para Djokovic em Grand Slams. O austríaco Jurgen Melzer, ex-número 8 do mundo, protagonizou essa improvável reviravolta em 2010, nas quartas de final, com parciais de 3/6, 2/6, 6/2, 7/6 (3) e 6/4. Foram 210 as ocasiões em que o sérvio abriu 2 a 0 de vantagem em Majors. Só Fonseca e Melzer conseguiram virar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além de integrar o diminuto grupo ao lado do austríaco, Fonseca se torna o primeiro brasileiro a vencer Djokovic em chaves principais. A lenda do tênis até perdeu para um tenista do Brasil, o jundiaiense Júlio Silva, mas em um quali do Challenger de Reggio Emilia, na Itália.

A derrota foi em 2004, quando Nole tinha apenas 17 anos. Depois disso, ele enfrentou brasileiros 11 vezes em chaves principais e venceu todas as partidas. Bateu Francisco da Costa na semifinal do Challenger de Budapeste, também em 2004, e no ano seguinte, eliminou Ricardo Mello da primeira rodada do ATP de Lyon. Também superou João Souza, o Feijão, no US Open de 2015, além de bater Rogério Dutra Silva duas vezes, nas edições 2012 e 2018 do Grand Slam americano.

O representante do País que mais enfrentou Djokovic foi Thomaz Bellucci, cujo histórico nesses duelos é de seis derrotas, entre 2010 e 2015. Uma dessas eliminações foi nas semifinais do Masters 1000 de Madri de 2011, na qual o paulista sofreu a virada após vencer o primeiro set, em momento marcante do tênis brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bellucci, aliás, teve quebrada a marca de se manter por 16 anos como o último brasileiro a disputar as oitavas de final de um Grand Slam. Ele chegou justamente às oitavas de Roland Garros e acabou eliminado por ninguém menos que Rafael Nadal, por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/5 e 6/4.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
João Fonseca Roland Garros tabus tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV