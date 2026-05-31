Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

João Fonseca quebra jejum de mais de 20 anos ao chegar às quartas de final de Roland Garros

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 20:53:00 Editado em 31.05.2026, 20:59:05
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Fonseca não se cansa de quebrar marcas expressivas. Depois de despachar ninguém menos que Novak Djokovic, o brasileiro de 19 anos avançou às quartas de final do Roland Garros neste domingo, dia 31, ao superar o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, em 3h55 de partida.

Sob olhares do ídolo Guga, João escreveu mais uma vez seu nome na história do tênis brasileiro. Depois de 22 anos, o Brasil passa a ter um representante nas quartas de final do Grand Slam de Paris. A última vez foi em 2004, com o próprio Gustavo Kuerten.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Guga é o maior nome do tênis brasileiro. Em se tratando de Roland Garros, ele faturou o torneio três vezes: 1997, 2000 e 2001. O primeiro título do torneio ele levantou sendo apenas o nº 66 do mundo, aos 20 anos.

Agora, embalado pelo melhor resultado de sua carreira em Grand Slams, João Fonseca terá pela frente o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final, em busca de uma vaga inédita na semifinal de Roland Garros.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
João Fonseca Roland Garros tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV