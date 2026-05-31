João Fonseca quebra jejum de mais de 20 anos ao chegar às quartas de final de Roland Garros

João Fonseca não se cansa de quebrar marcas expressivas. Depois de despachar ninguém menos que Novak Djokovic, o brasileiro de 19 anos avançou às quartas de final do Roland Garros neste domingo, dia 31, ao superar o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, em 3h55 de partida.

Sob olhares do ídolo Guga, João escreveu mais uma vez seu nome na história do tênis brasileiro. Depois de 22 anos, o Brasil passa a ter um representante nas quartas de final do Grand Slam de Paris. A última vez foi em 2004, com o próprio Gustavo Kuerten.

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Guga é o maior nome do tênis brasileiro. Em se tratando de Roland Garros, ele faturou o torneio três vezes: 1997, 2000 e 2001. O primeiro título do torneio ele levantou sendo apenas o nº 66 do mundo, aos 20 anos.

Agora, embalado pelo melhor resultado de sua carreira em Grand Slams, João Fonseca terá pela frente o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final, em busca de uma vaga inédita na semifinal de Roland Garros.