João Fonseca joga pela 1ª vez sob pressão de defender título em Buenos Aires

Número 33 do mundo, João Fonseca encara, a partir desta quarta-feira, às 18h, um novo desafio em sua curta e já bem-sucedida carreira no tênis profissional. Em duelo com o chileno Alejandro Tabilo, o tenista de 19 anos começa nova jornada no ATP 250 de Buenos Aires, do qual foi campeão no ano passado.

O título do torneio argentino foi o primeiro dele na ATP Tour, portanto será a primeira vez que vai defender pontos de campeão. Ao longo de janeiro, ele tinha, ao todo, 205 pontos para defender relativos à campanha que fez no mesmo mês em 2025 - campeão do Challenger 125 de Canberra e eliminado na segunda rodada do Australian Open.

Como desistiu dos torneios ATP 250 de Brisbane e Adelaide por causa de uma lesão na região lombar, antes de ser eliminado na primeira rodada do Major australiano, perdeu 195 pontos.

"Não consegui ter um bom começo de ano por problemas físicos, mas agora já estou 100% e jogando em um bom nível no saibro. Comecei treinando no Rio (de Janeiro) e agora consegui treinar aqui ontem e hoje também, então é muito bom estar aqui jogando um bom tênis", disse o carioca de 19 anos em coletiva de imprensa.

Quanto ao torneio de Buenos Aires, é como se Fonseca entrasse negativado em 250 pontos no torneio. Como é cabeça de chave número 3 e entra direto nas oitavas de final, contudo, tem 25 pontos garantidos. Para ter os 250 ao final do torneio, apenas sendo campeão. A pontuação para as demais possibilidades é 50 parando nas quartas de final, 100 na semi e 165 sendo vice-campeão.

"Defender um título e ter essas experiências é para poucas pessoas, acho que é preciso curtir essas vivências, então vim aqui para desfrutar, tentar jogar o meu melhor tênis e tentar ganhar novamente", disse o jovem tenista.

Caso não consiga a pontuação máxima na Argentina, o carioca terá a chance de se recuperar no Rio Open, que começa no dia 14 e é de nível 500.

O QUE SIGNIFICA DEFENDER PONTOS NO TÊNIS?

No circuito da ATP, os pontos conquistados em cada competição têm validade de um ano. Ou seja, encerrado o período, esses pontos são subtraídos da classificação. Por isso que se fala em "defender pontos".

Na semana equivalente àquela em que os pontos foram somados no ano anterior, o tenista tem de somar ao menos a mesma quantidade para evitar a subtração. Isso pode ser feito no mesmo campeonato da temporada anterior ou em outro, desde que ofereça a possibilidade de atingir o mesmo nível de pontuação.