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João Fonseca homenageia Guga após feito histórico em Roland Garros: 'O sonho continua'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 21:20:00 Editado em 31.05.2026, 21:30:16
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A classificação para as quartas de final de Roland Garros teve um significado ainda mais especial para João Fonseca. Depois de derrotar Casper Ruud e se tornar o primeiro brasileiro a atingir essa fase do torneio desde 2004, o carioca de 19 anos fez questão de destacar a presença de Gustavo Kuerten nas arquibancadas da Philippe Chatrier.

Tricampeão do Grand Slam francês e maior nome da história do tênis brasileiro, Guga acompanhou de perto a vitória de Fonseca sobre o norueguês, ex-finalista da competição. Após o jogo, o jovem não escondeu a emoção ao falar sobre o ídolo.

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"Ele é um ídolo. Um ídolo para o nosso esporte, para o nosso país. Pela sua carisma, pela forma como ele é, pela humildade que demonstra. Ele estava presente na minha primeira vez em Roland Garros, na minha primeira partida como juvenil, e é um prazer tê-lo aqui. É um prazer vencer um adversário tão difícil na frente dele. Estou muito feliz", afirmou.

Fonseca também valorizou o apoio da torcida brasileira, que permaneceu no complexo parisiense até o fim da partida para empurrá-lo rumo a mais uma vitória na campanha histórica.

"Obrigado a toda a torcida brasileira que ficou aqui até agora. O sonho continua", declarou o tenista.

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Agora, embalado pelo melhor resultado de sua carreira em Grand Slams, João Fonseca terá pela frente o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final, em busca de uma vaga inédita na semifinal de Roland Garros.

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Guga João Fonseca Roland Garros tênis
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