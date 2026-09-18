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João Fonseca ganha de virada em sua estreia nacional na Copa Davis e Brasil faz 1 a 0 na Suíça

Escrito por (via Agência Estado)
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João Fonseca estreou no Brasil em compromissos pela Copa Davis da melhor maneira possível. O astro verde e amarelo sofreu, mas confirmou seu favoritismo e ganhou o duro duelo de abertura do confronto com a Suíça na Farmasi Arena, no Rio. Principal nome do País, o 29º do ranking da ATP passou por Dominik Stricker, 262º do ranking, de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, garantindo 1 a 0 na série melhor de cinco.

O confronto é o terceiro da história entre brasileiros e suíços na história da Copa Davis e um tira-teima após um triunfo para cada lado. O último ocorreu no longínquo 1992 e o agora capitão, Jaime Oncins, era um dos tenistas em quadra naquele triunfo europeu.

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Ausente no US Open por causa de um problema no abdômen sentido durante a disputa do Masters 1000 de Cincinnati, João Fonseca fez importante trabalho físico no Brasil para defender bem o País na Copa Davis.

O número 29 do mundo entrou em quadra na Farmasi Arena, no Rio, em piso rápido, sendo a grande esperança verde e amarela para voltar aos Qualifiers da Copa Davis em 2027. Pela frente, um perigoso canhoto dono de forte serviço.

Ainda no aquecimento, a torcida mostrou que faria a diferença com o tradicional "João oooo, Fonseca, João oooo, Fonseca." O brasileiro começou a partida sacando bem demais e fez 1 a 0 em modo turbo. Mostrando-se saudável, quebrou o serviço do rival a seguir, mas permitiu a reação imediata de Stricker em game repleto de erros não-forçados e devolução da quebra.

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Sem dores, mas ainda carente de ritmo de jogo pelo tempo sem competições, João Fonseca viu o suíço sair do buraco e voltar à partida com 2 a 2. Stricker investia no saque e voleio, definindo bem as subidas à rede.

O primeiro set ocorria quando Gustavo Kuerten chegou para reforçar a torcida de estrelas para João Fonseca. O ex- duplista Bruno Soares e o nadador Guilherme Costa, o Cachorrão, eram outros esportistas presentes. Aplaudiram o smash que definiu o 4 a 3.

O que parecia improvável aconteceu no nono game, no qual o suíço conseguiu abrir o break point após bola desviada na rede e obteve a quebra em bola fora de um nervoso João Fonseca, pouco confortável em casa e exagerando nas falhas. O favorito teve a chance de empatar, não aproveitou e Stricker fechou com 6 a 4.

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Necessitando reagir após dar pontos bobos ao oponente, Fonseca iniciou o segundo set mais cadenciado e mostrando seu repertório a Stricker. Tinha, porém, de superar o saque forte do suíço, o que não acontecia e ambos trocavam pontos.

No oitavo game, Fonseca conseguiu um 40 a 40, esperançoso pela sonhada quebra. Stricker se safava com bons serviços, teve oportunidades de fechar, mas em um erro, permitiu o break point. E jogou para fora para deixar o brasileiro bem na parcial. A igualdade no placar veio com 6 a 3.

O terceiro e decisivo set começou com a entusiasmada torcida dando trabalho ao árbitro, que pedia silêncio a todo momento. As arquibancadas tentavam desconcentrar Stricker, que se safou de um 0 a 30 para abrir 2 a 1.

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João Fonseca revelou seu instinto agressivo, confirmou o serviço e abriu logo um 0 a 40 para tentar virar. Vibrando muito, inflamou a torcida e não deixou a oportunidade de ouro escapar. O suíço sentiu a pressão e mandou para fora, ficando atrás por 3 a 2. Irritado, Stricker gesticulava, falava sozinho e não escondia sua frustração.

O brasileiro sacou com excelência e colocou dois importantes pontos de vantagem. Bastava manter-se firme no saque que a virada estaria garantida. O resultado veio com mais facilidade após nova quebra. João manteve a firmeza e fechou com 6 a 2.

João Fonseca volta à quadra neste sábado, quando encara o experiente Stanislas Wawrinka, de 41 anos, no segundo jogo do dia. Antes, acontece o embate de duplas entre os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos diante dos suíços Jakub Paul e Dominic Stricker.

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