Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

João Fonseca estreia em Roland Garros no domingo diante do francês Luka Pavlovic, 240º do mundo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 14:32:00 Editado em 22.05.2026, 14:43:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Fonseca vai ter a torcida francesa contra em sua estreia em Roland Garros. Em jogo agendado para este domingo (24) , ainda sem horário determinado, o brasileiro terá pela frente o local Luka Pavlovic, de 26 anos e apenas o 240º do mundo.

Apesar de ter somado três boas vitórias no qualificatório - se garantiu na chave principal do Grand Slam francês com 6/2 e 6/4 sobre o norte-americano Blanch Dar nesta sexta-feira -, o oponente deve ser presa fácil para João Fonseca, recuperado de dores no pulso que o tiraram do ATP 500 de Hamburgo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Será um duelo inédito para João Fonseca, mas o francês não tem boas recordações de enfrentar um brasileiro. No dia 11 de maio, Pavlovic acabou eliminado por João Lucas Reis na estreia do Challenger de Zagreb.

Será a estreia do francês em Grand Slans. Caso João Fonseca confirme seu favoritismo, ele terá pela frente o vencedor de Dino Prizmic x Michael Zheng, em outro duelo com boas chances para o tenista 30º do mundo. O primeiro duelo em tese "complicado" seria em possível encontro com Novak Djokovic pela terceira rodada.

Antes de acabar o duelo final de Pavlovic no qualificatório, João Fonseca participou do dia de mídia de Roland Garros e garantiu que está plenamente recuperado do problema no punho e confiante para o Grand Slam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estou me sentindo muito melhor (em relação à lesão), não era nada tão sério a ponto de me preocupar", disse João Fonseca. "Eu só queria me recuperar plenamente e estou animado em voltar a Paris. Só quero sair da quadra sabendo que dei o meu melhor."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
João Fonseca Luka Pavlovic Roland Garros tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV