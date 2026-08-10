João Fonseca disputa mais seis torneios até o fim do ano, defende um título e joga a Copa Davis

Eliminado no Masters 1000 de Montreal diante do norte-americano Ben Shelton, neste domingo, João Fonseca terá pouco tempo para descansar. O brasileiro é um dos cabeças de chave do Masters 1000 de Cincinnati, último torneio antes do US Open, e já deve estar em quadra no sábado - entra de bye na primeira rodada, agendada para quinta-feira. O tenista verde e amarelo definiu seu calendário até dezembro e terá mais seis competições, além de defender o País na Copa Davis.

Entre as seis competições a serem disputadas, o brasileiro defenderá sua maior conquista, o título do ATP 500 da Basileia, agendado entre 26 de outubro e 1º de novembro, naquele que será seu penúltimo torneio do ano, antes de jogar o Masters 1000 de Paris, entre 2 e 8 de novembro.

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João Fonseca tem novidades em seu calendário na atual temporada, já que pela primeira vez na carreira atuará na Ásia, com sua equipe confirmando que ele atuará no ATP 500 de Tóquio, entre 30 de setembro e 6 de outubro e, a seguir, entrando em quadra no Masters 1000 de Xangai, na China, de 7 a 18 de outubro.

Depois de dar um susto ao acusar dores após um entorse de tornozelo diante de Ben Shelton, João Fonseca garante estar inteiro e pronto para se redimir em Cincinnati, daqui alguns dias. Para isso, porém, terá de mostrar mais concentração e menos nervosismo após sofrer no serviço e mostrar afobação errando muitas bolas fáceis, até lobs, na competição canadense.

Buscando um grande resultado na temporada após ir até as quartas em Roland Garros e em Barcelona, quando parou entre os oito melhores também perdendo para Ben Shelton, João Fonseca espera somar bons resultados no Masters 1000 para chegar com a confiança em alta no US Open, último Grande Slam do ano, a partir do dia 23 de agosto.

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Além dos seis importantes torneios na agenda, João Fonseca ainda é a grande esperança brasileira na Copa Davis, dias 18 e 19 de setembro, no Rio de Janeiro, diante da Suíça.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE JOÃO FONSECA:

Masters 1000 de Cincinnati (começa na quinta-feira)

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US Open (entre 23 de agosto e 13 setembro)

Copa Davis - Brasil recebe a Suíça, no Rio de Janeiro (dias 18 e 19 de setembro)

ATP 500 de Tóquio (de 30 setembro a 6 de outubro)

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Masters 1000 de Xangai (entre 7 e 18 de outubro)

ATP 500 da Basileia (começa dia 26 de outubro)

Masters 1000 de Paris (de 2 a 8 de novembro)