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João Fonseca desiste do Masters 1000 de Cincinnati após sentir desconforto no treino

Escrito por (via Agência Estado)
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João Fonseca anunciou sua desistência do Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira, 17, um dia antes do confronto contra o australiano Christopher O'Connell, válido pela terceira rodada da chave de simples do torneio.

"Hoje, durante o treino, senti um pequeno incômodo no lado esquerdo do abdômen. Após realizar exames, eu e minha equipe decidimos desistir da disputa de Cincinnati para me recuperar o mais rápido possível", disse o brasileiro de 19 anos em publicação nas redes sociais.

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Fonseca havia alcançado a terceira rodada do evento depois de derrotar o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). "Obrigado pela hospitalidade, e aos fãs pela torcida. Nos vemos no ano que vem", finalizou o carioca.

Agora, o próximo compromisso de João no circuito da ATP é o US Open, último Grand Slam da temporada, também nos Estados Unidos. O último Major da temporada acontece entre os dias 25 de agosto e 13 de setembro.

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