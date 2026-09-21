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João Fonseca desiste de torneios na Ásia: 'Dar um tempo para o corpo e para a cabeça'

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após classificar o Brasil na Copa Davis, João Fonseca anunciou nesta segunda-feira, 21, que não disputará os torneios na Ásia. Em publicação em suas redes sociais, o tenista afirmou que 2026 vem sendo um ano difícil e que vai respeitar os sinais e dar um tempo para o corpo e para a cabeça.

No post, o brasileiro afirmou que esta temporada tem sido desafiadora e que as lesões têm o impedido de jogar da melhor forma: "2026 tem sido um ano muito desafiador para mim. Além de tudo o que a profissão exige, foram muitas lesões que acabaram me tirando de torneios importantes e me impedindo de jogar da maneira que eu gostaria."

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Em 2026, o principal tenista brasileiro vem sofrendo uma série de lesões. A última foi após sentir um incômodo no abdômen e precisar abandonar o Masters 1000 de Cincinnati, o que o fez perder o US Open. Além disso, no ano, ele também enfrentou lesões na lombar, no punho direito e no ombro.

João Fonseca afirmou que, neste momento, após conversa com seu time, optou por tirar um momento de descanso para se recuperar fisicamente e mentalmente, assim abrindo mão da disputa de competições na Ásia, na sequência do calendário do tênis mundial.

"Conversei muito com o meu time e chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia", explicou o tenista.

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No último final de semana, João Fonseca integrou a seleção brasileira que enfrentou a Suíça e conquistou uma vaga na fase qualificatória da Copa Davis de 2027. Ele derrotou Dominik Stricker no primeiro duelo da série, que o Brasil venceu por 3 a 0.

Após a vitória sobre o suíço, o jovem comentou sobre seu momento e como não se sentia 100% fisicamente e mentalmente: "Era importante para o Brasil, importante para mim, que estou vindo de lesão. Não estou 100% nem fisicamente e nem mentalmente em um ano difícil, cansativo, com defesas de pontos... Mas estou criando cascas", afirmou João Fonseca na Copa Davis.

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