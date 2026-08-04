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João Fonseca conhece seu adversário no Masters 1000 de Montreal

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 15:48:00 Editado em 04.08.2026, 15:59:48
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João Fonseca conheceu nesta terça-feira, 4, seu adversário na estreia do Masters de Montreal. O tenista brasileiro vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas, que derrotou o norte-americano Martin Damm por 2 sets a 0, com duplo 6/4 em 1h23 de duração.

O duelo será o primeiro de João Fonseca no torneio. O jovem tenista carioca é o cabeça de chave 22 do torneio por estar na 27ª colocação no ranking da ATP. Assim, o brasileiro estreia na segunda rodada da competição.

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Os detalhes do confronto, como data e horário, ainda serão confirmados pela organização da competição. O tenista grego ocupa atualmente a 53ª posição no ranking da ATP. A tendência é que a partida seja realizada nesta quarta-feira.

Este será o segundo duelo entre João Fonseca e Stefanos Tsitsipas. O primeiro foi na Copa Davis de 2025. Na ocasião, o brasileiro levou a melhor e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.

Ex-número 3 do mundo, Tsitsipas vive um momento de retomada no circuito profissional, principalmente depois do título no saibro de Gstaad. Nesta temporada, ele soma oito vitórias e seis derrotas em torneios de Masters 1000.

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