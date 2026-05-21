Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

João Fonseca conhece chave em Roland Garros e pode ter pela frente Novak Djokovic

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 11:30:00 Editado em 21.05.2026, 11:44:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

João Fonseca conheceu, nesta quinta-feira, o caminho na disputa do torneio de Roland Garros. Pelo roteiro definido no sorteio, o jovem tenista carioca pode ter pela frente um dos maiores nomes da história do tênis: o sérvio Novak Djokovic.

Cabeça de chave 28 e único representante nacional no saibro francês na chave principal, ele vai abrir a sua participação contra um rival vindo do quali ou um lucky looser. Na segunda rodada, o tenista de 19 anos pode enfrentar o croata Dino Prizmic, de 20 anos, e 71ª no ranking, ou novamente um adversário vindo da fase classificatória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Caso avance à terceira rodada da competição, a tarefa ganha um peso bem maior, já que do outro lado vai estar Novak Djokovic. Aos 38 anos, o sérvio se mantém como um dos grandes nomes do circuito profissional e ocupa o quarto posto na lista da ATP, ficando atrás somente do líder Jannik Sinner, Carlos Alcaraz (2º) e de Alexander Zverev, que fecha o Top 3.

Com três títulos do Grand Slam francês, o veterano astro faz a sua estreia contra o francês Giovanni Perricard. O quadrante de Fonseca, atual 30º no ranking, tem outros nomes de peso como o norueguês Casper Ruud, o americano Tommy Paul, o australiano Alex de Minaur e ainda o russo Andrey Rublev.

Esta vai ser a segunda participação de João Fonseca no Grand Slam francês. No ano passado, ele venceu os seus dois primeiros compromissos (superou o polonês Hubert Hurkaccz na estreia e depois venceu o francês Pierre Hugues-Herbert), mas acabou eliminado no confronto com o britânico Jack Draper e perdeu o jogo por 3 sets a 0.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Djokovic João Fonseca Roland Garros tênis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV