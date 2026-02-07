Leia a última edição
João Fonseca conhece caminho para defender título em Buenos Aires e folga na 1ª rodada

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em 07.02.2026, 19:10:00 Editado em 07.02.2026, 19:23:18
João Fonseca está perto de voltar às quadras pela primeira vez depois da eliminação na estreia do Australian Open. O tenista brasileiro conheceu, neste sábado, o chaveamento do seu próximo torneio, o ATP 250 de Buenos Aires.

Fonseca chega ao torneio argentino com a missão de defender o título do ano passado. Em 2025, o brasileiro passou por quatro tenistas locais e superou Francisco Cerúndolo na decisão para se sagrar campeão da chave de simples.

Na primeira rodada, João irá folgar e aguardar o vencedor do duelo entre Facundo Diaz Acosta, da Argentina, e Alejandro Tabilo, do Chile, para descobrir o seu adversário inicial.

Um possível reencontro com Cerundolo aconteceria em uma eventual semifinal do ATP de Buenos Aires. Já na grande final, o rival mais bem ranqueado de João Fonseca seria o italiano Luciano Darderi, número 23 do mundo.

No momento, Fonseca ocupa a 34ª posição da ATP. Além da conquista na capital argentina, o carioca de 19 anos possui um título no ATP 500 da Basileia, também vencido em 2025.

