João Fonseca confirma melhora física para defesa de título em Buenos Aires: 'Agora estou 100%'

João Fonseca se encontra na Argentina para a disputa do ATP 250 de Buenos Aires. O tenista brasileiro, que foi campeão do torneio no ano passado, falou sobre sua atual condição física para defender o título em 2026.

"Não consegui ter um bom começo de ano por problemas físicos, mas agora já estou 100% e jogando em um bom nível no saibro. Comecei treinando no Rio (de Janeiro) e agora consegui treinar aqui ontem e hoje também, então é muito bom estar aqui jogando um bom tênis", contou o carioca de 19 anos em coletiva de imprensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Defender um título e ter essas experiências é para poucas pessoas, acho que é preciso curtir essas vivências, então vim aqui para desfrutar, tentar jogar o meu melhor tênis e tentar ganhar novamente", completou.

Em 2025, Fonseca se sagrou campeão em Buenos Aires eliminando quatro argentinos em sua campanha vitoriosa. Na decisão, ele bateu Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 7/6 (7/1).

João também avaliou sua temporada de 2025 e explicou os ensinamentos que ele tirou no seu segundo ano como profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Obviamente no ano eu tive altos e baixos, graças a Deus mais altos que baixos. Tive momentos em que pensei mais, fiquei mais pressionado, mais expectativas da minha parte. No final do ano ganhei Basel, que foi um torneio difícil, o meu primeiro título de ATP 500", disse o tenista.

"Acho que terminei o ano muito mais experiente, maduro, sabendo lidar um pouco melhor com esse nível do Top 100 e sabendo que tenho que trabalhar cada vez mais para subir da posição que estou e alcançar o meu sonho de ser número 1 do mundo e ganhar Grand Slams", finalizou.

Atual 33º colocado do ranking de simples da ATP, João Fonseca aguarda o vencedor do jogo entre o argentino Facundo Díaz Acosta e o chileno Alejandro Tabilo para descobrir o seu adversário na estreia em Buenos Aires.