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João Fonseca arranca virada heroica, bate croata e vai enfrentar Djokovic em Roland Garros

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 16:25:00 Editado em 27.05.2026, 16:36:37
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Com uma atuação 'iluminada' na tarde desta quarta-feira, o brasileiro João Fonseca arrancou uma vitória que parecia perdida sobre Dino Prizmic (72º), obteve uma virada heroica no saibro parisiense, e agora aguarda o confronto contra Novak Djokovic na próxima rodada de Roland Garros. Em um jogo com contornos dramáticos, o brasileiro saiu de uma desvantagem de 2 a 0 para fechar a partida em 3 a 2, parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2 em 3h27 de duração.

Atual 30º da lista da ATP, o brasileiro igualou a sua melhor performance no tradicional torneio. No ano passado, após obter duas vitórias, Fonseca só foi eliminado na terceira rodada quando perdeu o duelo para Jack Draper por 3 sets a 0.

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O adversário da próxima rodada do Grand Slam já está definido. O jovem tenista carioca terá a dura missão de encarar o veterano Novak Djokovic, que venceu o francês Valentin Royer, também nesta quarta-feira, por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/2, 6/7 (7/9) e 6/3.

O jogo, que marcou o encontro de dois jovens tenistas no circuito profissional, foi direcionado pelo equilíbrio. Embalado após superar o francês Luka Pavlovic na estreia, o brasileiro apostou nas bolas de fundo de quadra, mas encontrou um rival com um jogo sólido, que soube aproveitar bem a movimentação para também confirmar seus serviços.

No oitavo game, porém, o croata melhorou a sua leitura de jogo, variou bem os golpes e fez frente às investidas de João Fonseca. Mais focado, ele obteve a primeira quebra de serviço no set inicial e abriu frente em 5 a 3.

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Com mais intensidade e contando com certa displicência do brasileiro, Prizmic fez valer o seu melhor momento em quadra. Sacou com eficiência, desestabilizou João Fonseca e fechou o primeiro set em 6/3 abrindo vantagem de 1 set a 0 no confronto.

A segunda parcial teve um roteiro parecido com o início do duelo com os dois competidores jogando com firmeza e trabalhando bem os pontos. No entanto, no nono game, o croata voltou a jogar com mais intensidade, quebrou o serviço do brasileiro e administrou a vantagem para fechar o set em 6/4 e ampliar sua vantagem.

Necessitando dar uma resposta na terceira parcial, João Fonseca caprichou no saque, criou dificuldades para a recepção e abriu vantagem pela primeira vez na partida. Com o apoio da torcida, ele conseguiu subir à rede com mais segurança, abriu 4 a 1 e administrou a frente para vencer o terceiro set por 6/3 e entrar na partida.

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Se antes o duelo parecia definido em favor do croata, João usou a resiliência como arma para mudar o panorama. No quarto set, ao conseguir três quebras, ele cresceu na partida, dominou as ações e empatou o confronto ganhando o quarto set por 6/1, levando a partida para a quinta e decisiva parcial.

Mais inteiro, João caprichou nas bolas curtas e chamou a torcida para jogar junto ao comemorar os pontos indicando que estava com a cabeça boa. A quebra no quarto game foi bastante comemorada pelo brasileiro que abriu 4 a 1 em games, manteve o nível de concentração e fechou o jogo em 6/2.

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