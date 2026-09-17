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João Fonseca abre confronto com a Suíça em seu primeiro jogo no Brasil pela Copa Davis

Escrito por (via Agência Estado)
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O Brasil chega confiante na busca por vaga nos Qualifiers da Copa Davis de 2027 e terá João Fonseca abrindo o confronto com a Suíça, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Em sorteio realizado na Farmasi Arena, nesta quinta, ficou decidido que o principal nome do tênis verde e amarelo fará sua estreia pela competição em solo nacional diante de Dominic Stricker, 262º do ranking, em duelo inédito no circuito agendado para 15 horas.

Atualmente o 29º no ranking mundial, João Fonseca é bastante favorito para anotar o primeiro ponto brasileiro. Logo depois, será a vez de Gustavo Heide ter uma pedreira pela frente. O 123º do mundo enfrentará o experiente Stanislas Wawrinka, que já ocupou o número 3 do ranking - atualmente figura somente no 134º lugar.

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Os confrontos do Grupo I da Copa Davis terminam no dia seguinte. Depois dos embates de simples desta sexta, o sábado reserva o encontro de duplas, às 14 horas, com Orlando Luz e Rafael Matos desafiando Jakub Paul e Dominic Stricker. Na sequência ocorrem as últimas partidas de simples, com ordem invertida. João Fonseca encara Wawrinka e Heide pega Stricker.

Fonseca pode chegar ao embate para fechar o triunfo brasileiro, mas prega cautela. "Eu acho que a gente tem que pensar em um jogo de cada vez. O primeiro é contra o Stricker, que é um jogador completo, já foi Top 100 e ganhou de grandes tenistas", disse.

Não poupou elogios ao rival de 41 anos, entretanto. "Acho que esse é o primeiro jogo que a gente tem de pensar. Mas, obviamente, em um possível confronto, no sábado, vai ser uma honra, com certeza. Todos sabem que o Wawrinka é um grandíssimo jogador. Toda a história dele no tênis é muito grande", completou.

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Capitão brasileiro, Jaime Oncins celebra a oportunidade de disputar a Copa Davis diante da torcida. "São poucas oportunidades que a gente tem de jogar no Brasil. Tem o Rio Open todo ano e fazia bastante tempo que a gente não jogava a Copa Davis aqui. Então, acho que vai ser um fim de semana bem especial para todo mundo", destacou Oncins.

Para o capitão, a força da arquibancada pode ser determinante. "Jogar diante da torcida brasileira em uma arena dessas é sempre bem eletrizante", frisou. "A torcida faz bastante barulho, apoia muito. E a gente gosta muito de jogar com energia alta, com bastante intensidade. Acho que vai ser um fim de semana com jogos muito bons e com um ambiente muito legal também", concluiu.

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