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ESPORTES

João Cancelo chega e assina com o Barcelona até 2029: 'Estou onde eu quero estar'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O defensor João Cancelo é a mais nova atração do Barcelona para esta temporada. O jogador desembarcou nesta segunda-feira na Espanha para sacramentar o seu retorno ao clube e disse estar realizando o seu sonho. "Estou onde eu queria estar", afirmou.

O atleta português tinha vínculo com a equipe da Arábia Saudita até junho do ano que vem, mas após uma rodada de conversas, antecipou a sua saída e ficou livre no mercado.

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"Estive treinando à parte na última semana. Falei com o Deco (ex-jogador brasileiro que atua como dirigente esportivo no Barcelona) que, ou vinha para o Barcelona, ou ficaria um ano sem jogar (na Arábia Saudita). Abri mão de parte do meu salário para fechar com o Barça ou nada", afirmou o atleta.

Profundamente identificado com a agremiação e também adaptado ao esquema de jogo do treinador alemão Hansi Flick, ele reforçou o seu desejo de retornar. "É um clube muito especial. Estou aqui para ajudar e ganhar muitos títulos", afirmou.

Revelado pelo Barreirense, o jogador de 32 anos defendeu o Benfica por dez temporadas antes de se transferir para o Valência, da Espanha. Na Itália, passou pela Inter de Milão e Juventus, e no futebol inglês, jogou no Manchester City por quatro anos. A vasta rodagem pelo continente europeu inclui ainda o Bayern de Munique, da Alemanha.

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No Barcelona, essa vai ser a sua terceira aparição. Em 2023/2024, ele veio por empréstimo e, sob o comando do treinador Xavi, fez 42 jogos e quatro gols. No ano passado, quando também estava emprestado, Cancelo entrou em campo em 23 oportunidades e balançou as redes rivais duas vezes.

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Barcelona CONTRATO Futebol João Cancelo
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