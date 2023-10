João Basso sofre lesão muscular e vira desfalque no Santos

Substituído com dores durante o empate por 1 a 1 buscado pelo Santos em clássico com o Corinthians, no domingo, o zagueiro João Basso passou por exames de imagem nesta segunda-feira e a notícia não é boa para o técnico Marcelo Fernandes. O defensor, titular na linha de três zagueiros normalmente armada pelo treinador, foi diagnosticado com uma "lesão muscular importante" no bíceps femoral da coxa esquerda, conforme informado pelo clube.

Basso já começou o tratamento no CT Rei Pelé e deve precisar de um período longo de recuperação. O Santos não fez uma estimativa, mas o jogador pode ficar disponível apenas no final de novembro, quando restarão poucas rodadas em disputa no Campeonato Brasileiro, ou mesmo perder o restante da temporada. Sem ele, Fernandes terá de pensar em uma solução já para quarta-feira, dia do duelo com o Flamengo, no Maracanã.

A tendência é que Messias seja escalado para atuar ao lado de Dodô, improvisado como zagueiro, e Joaquim. A ausência de Basso representa também a ausência de uma liderança dentro de campo e do vestiário, já que o jogador de 26 anos assumiu tal responsabilidade quando foi contrato no meio de ano, vindo do futebol português, onde defendia o Arouca.

O empate por 1 a 1 com o Corinthians, alcançado nos acréscimos graças a um pênalti sofrido por Soteldo e convertido por Mendoza, deu fôlego para o Santos na briga contra o rebaixamento. Agora, aparece na 16ª colocação, primeira fora da zona da degola, com 34 pontos, logo acima do Goiás, que tem 32.