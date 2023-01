Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, nega divórcio: 'Se não há notícia, inventam'

(via Agência Estado)

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves e modelo espanhola, negou nesta terça-feira que tenha entrado com pedido de divórcio do jogador. Preso provisoriamente desde o dia 20 em Barcelona, o lateral-direito é acusado de agredir e estuprar uma jovem em uma casa noturna da Espanha no dia 30 de dezembro. A informação sobre a suposta separação do casal foi veiculada pelo El programa de Ana Rosa, do canal espanhol Telecinco.

Joana Sanz e Daniel Alves estão juntos há sete anos. Por meio de seu perfil no Instagram, a modelo negou que tenha iniciado o processo de separação. "Está claro que se não há notícia, inventam", escreveu, ao lado de uma foto com a reportagem sobre sua suposta separação.

Segundo a TV espanhola, Joana teria feito esse pedido por meio de seus advogados. A ideia inicial seria se encontrar pessoalmente com o lateral-direito, mas ela teria desistido após Daniel Alves permanecer na prisão por duas semanas, e sem data para deixar o complexo.

Na última semana, a modelo gravou um vídeo em agradecimento ao apoio durante a "tempestade em sua vida". Além da prisão do marido, Joana Sanz está de luto pela morte da mãe, que morreu há cerca de três semanas, mas se manifestou poucas vezes desde que o brasileiro foi preso no dia 20 de janeiro.

Antes do depoimento do jogador à polícia, ela compartilhou uma foto de mãos dadas com o atleta com a legenda. "Juntos". Horas depois, ela pediu empatia e privacidade aos jornalistas que foram até a sua casa em busca de declarações. "Perdi os dois pilares da minha vida", escreveu nas redes.

Daniel Alves e Joana Sanz começaram a namorar em 2015. Eles se casaram dois anos depois em uma cerimônia íntima, em Ibiza, na Espanha. Torcedora do Real Madrid, a modelo é conhecida por acompanhar os jogos do marido no estádio, sendo flagrada em um jogo do Barcelona. Na última semana, Joana apagou fotos ao lado do lateral-direito em seu Instagram.